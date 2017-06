13 czerwca – Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek

Przyłącz do nas, działaj z nami. Dzięki Tobie świat może stać się jedną wielką darmową biblioteką. Uwalniaj książki , dziel się z innymi radością czytania. To takie proste! Odkrywaj, czytaj, uwalniaj!

Z wielką przyjemnością informujemy, że XIV edycja ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek odbędzie się 13 czerwca. Idea Święta narodziła się w 2003 roku, mając na celu promowanie czytelnictwa.W akcje bookcrossingowe aktywnie włączyły się szkoły, biblioteki, uczelnie wyższe, organizacje społeczne, kulturalne, instytucje naukowe, środowiska literackie, samorządy, media ogólnopolskie i lokalne.planujemy, przykładem minionych lat, przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji uwalniania książek, połączonej z przemarszami młodzieży. Liczymy na pomoc i wsparcie szkół, bibliotek, instytucji kulturalnych i wszystkich inteligentnych ludzi, którym nieobca jest troska o normalne i zdrowe intelektualnie społeczeństwo.Święto nasze niech urozmaicają happeningi, festyny , spotkania z autorami, wydawcami, debaty o książkach i literaturze, wystawy, konkursy, plenerowe czytanie . Zachęcamy, by uwolnione książki powędrowały do domów seniora, domów samotnej matki , świetlic środowiskowych, szpitali, osadzonych czy noclegowni.Zapraszamy na stronę www.bookcrossing.pl , gdzie znajdziesz wszystkie szczegóły i informacje, o tym jak aktywnie wspierać BOOKCROSSING w Polsce. Zgłoś uczestnictwo w wydarzeniu, prześlij program obchodów na adres: obchody@swietowolnychksiazek2017.pl, zapewniamy wsparcie promocyjne, plakaty, etykiety, udzielimy wszelkich informacji w przygotowaniu wydarzenia.Mówiąc w największym skrócie – Bookcrossing – polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, przypadkowych ( ławka w parku, pociąg, dworzec, autobus, ulubiony pub, teatr, uczelnia ) lub miejscach w tym celu przygotowanych tzw. półkach bookcrossingowych ( stoliki, regały, półki ), po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg.Idea bookcrossingu opiera się na założeniu, że literaturę należy rozpowszechniać. Książki powinny podróżować, krążyć z rąk do rąk, by mogły żyć i spełniać swoje zadanie. W tej podróży ważne jest to, że po prostu są czytane. A więc – żyją, bo nas uczą, bawią, zaskakują. Nie są ozdobami na półkach, stają się ogólnodostępne. Zachęcamy do uwalniania swoich książek – dajmy szansę innym na ich przeczytanie, uwierzmy, że dzielenie się książką jest lepsze od jej posiadania.Bookcrossing pozwala dzielić się książkami, stwarza możliwość wymiany na inne, daje szansę czytania tym, których nie stać na zakup książek, powoduje, że książki są w ciągłym obiegu. Bookcrossing to również doskonała forma zabawy, skuteczny sposób integracji i nawiązywania nowych znajomości.Bookcrossing łączy miliony entuzjastów czytania na całym świecie. Obecnie 11 961 920 książek podróżuje po 132 krajach.W polskim serwisie bookcrossing.pl zarejestrowało się 29 tysięcy141 użytkowników, a w oficjalnym obiegu jest 290 931 książek ( inf. z 05.06.2017r). Statystyki napawają optymizmem, świadczy to o popularności ruchu w Polsce i na świecie. To satysfakcjonuje!Dane te nie oddają jednak skali zjawiska. Pokazują głównie ludzi młodych, oswojonych z technologiami, a bookcrossing to także i osoby nieobeznane z komputerem jednakże wymieniające się między sobą książkami. Działa ponad 20 tys. półek i regałów bookcrossingowych na których można zostawić książki lub je stamtąd wypożyczyć. Funkcjonują w bibliotekach, instytucjach kulturalnych i oświatowych, klubach młodzieżowych, pubach i restauracjach, ośrodkach zdrowia, centrach handlowych czy na szlakach turystycznych.Ruch bookcrossingowy zyskuje sympatyków i dużą przychylność społeczeństwa.Cieszy nas, że idea znajduje propagatorów i kontynuatorów. Rosnąca popularność tego zjawiska w Polsce mówi sama za siebie, jest pozytywna tendencja do uwalniania książek , ludzie chętnie dzielą się książkami, które przeczytali.Potencjał bookcrossingu jest przeogromny, musimy go mądrze wykorzystać.Z bookcrossingiem związane są też takie akcje, jak: Drugie życie książki, rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz, Uwolnij książki dla malucha, Wolna Książka – Bookcrossing na UŚ Książka w podróży – Bookcrossing na polskich dworcach czy Książki na krańcu świata.