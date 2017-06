13 czerwca Zaproś Teatr Pod Swój Dach

13 czerwca w Bielawie odbędą się trzy różne spektakle dla dorosłych i dzieci oraz warsztaty teatralne. W rolach głównych wystąpią: Anna Skubik i Arkadiusz Cyran, muzykę na żywo podczas spektakli wykona Sylwester Różycki.

Zaproś Teatr Pod Swój Dach

Związek otwarty

to projekt przygotowany przez Stowarzyszenie K.O.T., którego głównym celem jest ułatwienie dostępu do kultury osobom, które z racji barier fizycznych, finansowych i psychicznych nie mają szansy na częste obcowanie z teatrem. Odpowiedzią na te problemy jest prezentacja spektakli bezpośrednio w placówkach, które opiekują się odbiorcami, stąd pomysł na bezpłatny, mobilny program artystyczny.13 czerwca w Zespole Ośrodków Wsparcia w Bielawie przedstawiony zostanie spektakl. Jest to opowieść o małżeństwie, które przeżywa kryzys. Mąż nałogowo wdaje się w romanse i bezceremonialnie informuje o tym żonę. Jest zwolennikiem związku otwartego. Swoją postawę uważa za nowoczesną. Żona nie może zrozumieć takiego zachowania. Pewnego dnia, za namową syna sama postanawia wcielić w życie ideę, do, której mąż próbuje ją przekonać.Poruszane w sztuce tematy, prowokują do poważnych dyskusji dotyczących teatru, wpływu sztuki na życie codzienne oraz wyrażanie osobistej opinii odbiorców na temat współczesnych relacji partnerskich, dlatego też ważną rolę w projekcie spełnia moderator. Rolą moderatora (Hubert Michalak) jest prowadzenie rozmowy z publicznością a także wymiana uwag na temat spektaklu. Rozmowa, odbywa się w obecności aktorów i muzyka. W ten sposób odbiorcy projektu mają możliwość uczestniczenia w rozwojowej i pobudzającej rozmowie o sztuce, która na długo zapadnie im w pamięć i sprowokuje do dalszych kontaktów ze sztuką.Związek otwarty / 13 czerwca godz. 10.00 / Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie /ul. Lotnicza 5, BielawaPrezentacja otwartaProjekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.