1/8 Finału Pucharu Polski. Płomień Przyprostynia – Grom Plewiska

W niedzielę, 5 marca, na zbąszyńskim stadionie Orzeł odbył się mecz 1/8 finału Pucharu Polski strefy poznańskiej pomiędzy Płomieniem Przyprostynia z Klasy Okręgowej, a IV Ligowym Gromem Plewiska.

Płomień w poprzednich rundach wygrał z Lipno Stęszew 3:1 oraz z Orłem Rostarzewo 2:0, natomiast Grom wygrał z SSG Kamieniec 5:1 oraz z GKS Dopiewo 3:2. Początek meczu to z obu stron wyczekiwanie co zaprezentuje przeciwnik. I tak do 35 minuty, gdzie Michał Wysocki wykończył akcję Gromu. Kilka minut później Krzysztof Fleischer strzałem z rzutu wolnego uderza w poprzeczkę.Od początku drugiej połowy Płomień ruszył do ataku, w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Szymon Juszczak, jednak to Szymon Nowacki okazał się lepszy w tej sytuacji. W 65 minucie obrońca Płomienia niefortunnie wybija piłkę wprost pod nogi Jakuba Surmy, który wykorzystuje sytuację jeden na jeden z bramkarzem Płomienia Jakubem Borkowskim. W 88 minucie Tomasz Degórski, ustalił wynik na 3:0 dla Gromu. Wynik niestety nie oddaje tego co było na boisku, bo z przebiegu meczu zasłużyliśmy przynajmniej na jedną bramkę, jak nie dwie. Niestety, jednak to my popełniliśmy dwukrotnie ten sam błąd i dwie bramki wpadły bardzo podobnie. Szybkie rozegranie rzutu wolnego i brak odpowiedniej asekuracji bramkarza, gdyż obie bramki padły po dobitkach. Tym bardziej szkoda, bo było to omawiane na odprawie przedmeczowej. Było też kilka fragmentów gry, gdzie udało się nam spokojnie skonstruować akcję i w odpowiednim momencie przyśpieszyć doprowadzając do sytuacji bramkowych - ocenił mecz Przemysław Borkowski, który w tym meczu prowadził drużynę Płomienia.Teraz czekają zawodników Płomienia jeszcze trzy mecze kontrolne (11.03 g. 13.00 Patria Buk, 12.03 g. 11.00 Zieloni Lubosz, 18.03 g. 17.00 Wicher Strzyżewo, by 26 marca przystąpić meczem wyjazdowym z Spójnią Strykowo do rundy wiosennej w Klasie Okręgowej.Jakub Borkowski - Filip Pakuła, Daniel Borkowski (Michał Kostyra), Marcin Kędziora, Damian Gaweł, Jakub Beyer, Mateusz Piechowiak, Szymon Juszczak (Kamil Dąbrowski), Kamil Maciejewski, Jan Zimny, Krzysztof Fleischer.Do dyspozycji trenera pozostali: Jakub Nowak, Krystian Kraszewski, Przemysław Borkowski.