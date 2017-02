24-25 lutego 2017 KLUB U BAZYLA FESTIWAL EMERGENZA RUNDA I (Eliminacje) EMERGENZA FESTIVAL POLSKA - POZNAŃ - U Bazyla data - 24 lutego 2017 (piątek) data - 25 lutego 2017 (sobota) U BAZYLA ul Norwida 17a Poznań

24-25 lutego 2017 KLUB U BAZYLA FESTIWAL EMERGENZARUNDA I (Eliminacje) EMERGENZA FESTIVAL POLSKA - POZNAŃ - U Bazyladata - 24 lutego 2017 (piątek)data - 25 lutego 2017 (sobota)start - 19:00bilet - w przedsprzedaży 15 pln / w dniu koncertu 25 plnU BAZYLAul Norwida 17a PoznańZapraszamy do udziału w nadchodzącej VI Edycji Emergenza Festival Polska (2016/17)- największego na świecie festiwalu dla młodych zespołów bez kontraktów płytowych. Zespoły zmierzą się ze sobą w ciągu sezonu 2016/17 na terenie kraju w 9 okręgach, kilkunastu klubach, na kilkudziesięciu koncertach.Najlepsze z nich, które zwyciężą w finałach krajowych, spotykają się na finale światowym Emergenzy, w Niemczech na Taubertal Open Air Festival ( lato 2017 ) skąd Finalista pojedzie w trasę po całej EuropieZAGRAJĄ:BAD LUCK EXPERIENCE(Blues / Rock)https://www.youtube.com/channel/UC2i_OUBZ5P93-XRJ-3A8Q6Ahttps://www.facebook.com/BadLuckExperiencePoznanCHLOROFORM(Indie Rock)https://www.youtube.com/channel/UChXfAgAOwSJal5dOQwFSq2Qhttps://www.facebook.com/Chloroform-1671903206416283/DARK DREAD SYSTEM(Post Metal / Horrorcore)https://www.facebook.com/ddsbandofficialEUCALIPTUS(RockNRoll / Stoner / Grunge)https://www.facebook.com/eucaliptusband/FINK TREE(Indie Rock / Brit Pop)https://www.youtube.com/channel/UCzppqqhh-ct-W0T7BaNWQ2Ahttps://www.facebook.com/finktreehttp://www.finktree.com/MANIA(Rock)https://www.facebook.com/ManiacsPL/MEAN MACHINE(Southern Rock)https://www.facebook.com/meanmachinetheband/https://www.youtube.com/meanmachinethebandhttp://www.meanmachine.art.pl/RÖMY(Heavy Metal)https://www.youtube.com/channel/UC9JK4W0sl9dgwes0shXbWAAhttps://www.facebook.com/ROMYband/THE UNDERDOGS(Hard Rock)https://www.youtube.com/channel/UCDhi-qnYbmdKqu-fqXLZaJghttps://soundcloud.com/theunderdogsofficialhttps://www.facebook.com/TheUnderdogsPL/FICKLE VIBE(Neo Soul / Experimental)https://www.facebook.com/ficklevibe/https://soundcloud.com/fickle-vibeHOI POLLOI(Progressive Rock / Indie Rock)https://www.facebook.com/polloi.hoihttps://soundcloud.com/hoi_polloiMR.TEA(Alternative Metal)https://www.youtube.com/channel/UCCv0Wt7dh2GQRytTHhSIGeAhttps://www.facebook.com/mr.tea.polandMY PIECE OF ASYLUM(Melodic Metalcore)https://soundcloud.com/my-piece-of-asylumhttps://www.facebook.com/MyPieceofAsylumhttp://band.pl/mypieceofasylumNSM (Negatyw)https://www.youtube.com/channel/UCKd6HTTZ0z6KOvlIZPhQmKAhttps://www.facebook.com/negatwsmSPONTANICZNA GRUPA MUZYCZNA(Blues / Rock / Reggae)https://www.facebook.com/zespolsgmTORTUGA(Psychodelic Stoner Doom)https://www.facebook.com/tortuga.fanpage/ZIELONA REBELIA(Rap)https://www.facebook.com/Zielona-Rebelia-130118263856332https://www.youtube.com/channel/UCrx-RC1ZCDrNAdmb9KBseQw