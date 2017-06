24 czerwca mnóstwo atrakcji na Podzamczu

24 czerwca Podzamcze rozbłyśnie prawdziwymi gwiazdami. Wśród tegorocznych artystów Wianków nad Wisłą wystąpi m.in ikona muzyki elektronicznej – DJ Afrojack.

Warszawa z roku na rok zmienia swoje oblicze. Jest miastem nowoczesnym i dynamicznym, ale też pielęgnującym swoją tradycję. Wianki są właśnie tym wydarzeniem, które odwołuje się do różnych tradycji, dawnych form zabawy i sposobów spędzania wolnego czasu. Różnorodność wiankowego programu jest atutem, który przyciąga bardzo liczną publiczność. To miejsce integracji warszawiaków, wspólnego spędzania czasu w przestrzeni miejskiej w pobliżu Starówki i Wisły. Kolorowy Piknik Świętojański, animacje na Wiśle, wieczorny koncert gwiazd i finałowy pokaz ogni to zdarzenia działające na wiele zmysłów. Szykujemy wielkie powitanie lata w Warszawie, zgodnie z tradycją i oczekiwaniami mieszkańców Miasta

Proces przywracania Wisły Warszawie i warszawiakom rozpoczęliśmy kilka lat temu i teraz widać, jak brzegi rzeki są atrakcyjne i wygodne jako miejsce na rozrywkę i relaks

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Podzamcze z Multimedialnym Parkiem Fontann i bulwar Jana Karskiego to miejsca, do których tłumnie przychodzą warszawiacy. Niedługo do ich dyspozycji otworzymy kolejny odcinek nadwiślańskiej promenady.

– mówi, dyrektor Stołecznej Estrady.W magiczną Noc Świętojańską Podzamcze rozbłyśnie gwiazdami. Ten wyjątkowy wieczór swoim występem uświetni, jeden z najbardziej nowatorskich i rozchwytywanych artystów światowego formatu, nagrodzony Grammy producent, autor tekstów i DJ. Na Wiankach nie może zabraknąć również nadwiślańskich twórców muzyki. Na dużej scenie wystąpi zdobywca tegorocznego Fryderyka w kategorii „Album roku hip-hop", warszawski duettworzący muzykę elektroniczną, a w klimat reggae publiczność przeniesie nieokiełznany zespół. Widownia będzie miała również okazję posłuchać obchodzącej 35-rocznicę, formacji. Co więcej, może to być jedna z ostatnich okazji, ponieważ jak poinformował ostatnio Muniek Staszczyk, zespół od 2018 roku zawiesza swoją działalność. Już wczesnym popołudniem rozpoczną się sobótkowe obrzędy, plecenie wianków małych, dużych i największego – Warszawskiego Wianka Świętojańskiego, który docelowo będzie miał około pięciu metrów średnicy, a wieczorem zostanie zwodowany na Wiśle i w świętojańskim korowodzie popłynie w dół rzeki.– podkreśla, prezydent Warszawy –Na Jarmarku Historycznych Rzemiosł, przy akompaniamencie ludowej kapeli, przypomnimy sobie stare zawody, obejrzymy rękodzieło i spotkamy jarmarcznych kuglarzy. Wróżki z Alei Wróżb powiedzą, jak odnaleźć wymarzony Kwiat Paproci.W piknikowym nadwiślańskim miasteczku wypełnionym po brzegi atrakcjami nie może zabraknąć klimatu starej Warszawy, pełnej niepowtarzalnego stołecznego folkloru. Koniecznie trzeba odwiedzić kercelak – bazar w przedwojennym stylu, gdzie wpadniemy na cwaniaka, zagramy w trzy karty, potargujemy się z bazarową przekupką, pucybut wyczyści nam buty na glanc, żeby w eskorcie elegancika dobrze wypaść na potańcówce na dechach. W przystani przy Bulwarze Karskiego z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły odbędzie się cały szereg wodnych atrakcji m.in.: rejsy, wyścigi wioślarzy na tradycyjnych łodziach typu hamburka, pokazy jazdy na nartach wodnych i wakeboardzie.O północy niebo nad Wisłą rozświetli pokaz sztucznych ogni, który stał się już wiankową tradycją. Kulminacyjnym momentem podniebnego spektaklu będzie wystrzelenie przygotowanego na tę okazję napisu „I Love Warsaw".Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.Organizatorem imprezy jest Stołeczna Estrada, Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.22. edycja Wianków nad Wisłą odbędzie się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.