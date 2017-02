30 tys. najmłodszych Polaków rocznie uczy się metodą Helen Doron

Polscy rodzice, chcąc wykorzystać dziecięcy potencjał do przyswajania języków, coraz chętniej wysyłają swoje pociechy do szkół językowych, zanim jeszcze w pełni opanują ojczystą mowę.

Jednak wiele osób wciąż uważa, że nauka na wczesnym etapie rozwoju jest dla dzieci obciążeniem. Zapominają, że maluchy uczą się świata nieustannie – w sposób naturalny i mimowolny. Tę niezwykłą właściwość ludzkiego umysłu wykorzystują twórcy przyjaznych dzieciom metod nauczania. Z klas wyrzuca się ławki i tablice, by zrobić przestrzeń do gier i zabaw.

Popularna metoda

Lekcje prowadzone są w niewielkich grupach, a mówiący tylko po angielsku nauczyciele pełnią rolę animatorów, którzy aktywizują dzieci do uczestnictwa w zajęciach. Uczniowie powtarzając zwroty czy odpowiadając na pytania prowadzącego, podświadomie poznają tajniki języka angielskiego, bez presji czy przymusu

Helen Doron w Polsce

Helen Doron na świecie

Nauka języka obcego wśród dzieci wydaje się z pozoru trudnym zadaniem. Jak zyskać dziecięcą uwagę czy zachęcić do zapamiętania słówek i zwrotów? Eksperci radzą, aby odejść od tradycyjnych form nauczania, które być może sprawdzają się w przypadku dorosłych, ale są całkowicie niedopasowane do potrzeb małych słuchaczy. Metoda adresowana do dzieci powinna opierać się na zabawie, pozytywnych wzmocnieniach i tworzeniu środowiska językowego odpowiadającego temu, w jakim funkcjonują dzieci dwujęzyczne.W Polsce ogromną popularnością cieszą się szkoły Helen Doron English, gdzie realizowany jest niesztampowy, autorski program kształcenia oparty na naturalnej metodzie nauki angielskiego. W centrach nauczania w całym kraju, dzieci pod opieką kreatywnych lektorów, w czasie angażujących gier i zabaw mimowolnie przyswajają słownictwo, zasady gramatyki i wymowy, w domu zaś osłuchują się z językiem angielskim, co ułatwia im proces nauki. -– mówi Katarzyna Strzała, lektor i teacher trainer Helen Doron - Wszystkie programy wykorzystują niezwykłą ciekawość świata, chłonność umysłu i chęć komunikowania się jaka charakteryzuje dzieci na poszczególnych etapach rozwoju. Materiał utrwalany jest w domu dzięki dostępowi do nagrań audio i video, anglojęzycznym grom online i multimedialnym aplikacjom - dodaje Strzała. Po prawie 19 latach obecności w naszym kraju dziesiątki tysięcy małych studentów nabierają kompetencji językowych bez konieczności siedzenia w szkolnych ławkach czy pamięciowego opanowywania listy mało użytecznych słówek. Starannie opracowane kursy, stworzone przez Helen Doron, przy współpracy ze sztabem specjalistów, przeznaczone są dla dzieci od 3 miesiąca do 19 roku życia.Kiedy w 1998 roku brytyjska lingwistka Helen Doron odwiedziła Polskę po raz pierwszy, najprawdopodobniej nikt nie spodziewał się, że stworzony przez nią sposób nauki angielskiego wśród dzieci zyska w naszym kraju miano jednej z najbardziej profesjonalnych i dynamicznie rozwijających się metod. Na zajęcia prowadzone w 200 specjalistycznych centrach kształcenia Helen Doron English na terenie całej Polski, uczęszcza ponad 30 000 uczniów. Placówki wykorzystujące metodę HD można znaleźć już we wszystkich, 16 polskich województwach. Na terenie większych miast, takich jak: Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Gdańsk działa nawet po kilkanaście oddziałów, zlokalizowanych w różnych dzielnicach. 16 zróżnicowanych kursów Helen Doron English, opartych na naturalnej metodzie nauczania języka, powstało z uwzględnieniem podziału na kategorie wiekowe: 0-3, 3-6, 6-12, 12-19. Odejście od standardowych metod nauczania przyczynia się do obniżenia wieku, w którym mali Polacy rozpoczynają naukę angielskiego. Polska jest krajem, który może pochwalić się największą liczbą szkół działających pod szyldem Helen Doron English.Helen Doron English jest metodą międzynarodową. Na całym świecie, do centrów nauczania uczęszcza łącznie ponad 140 tysięcy uczniów z 35 krajów. Dzieci z Polski, Korei Południowej czy Ekwadoru uczą się języka w małych grupach, bawiąc się w podobne gry i powtarzają słownictwo w domu korzystając z tych samych anglojęzycznych gier czy aplikacji. Na 5 kontynentach, w 910 oddziałach dzieci i młodzież uczą się języka angielskiego, dzięki około 4 110 zaangażowanym nauczycielom. HDE działa na świecie od 30 lat. Liczba absolwentów, którzy do tej pory ukończyli kursy przekroczyła już 2 000 000.