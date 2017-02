5 najmodniejszych fryzur dla panów

To nieprawda, że mężczyźni nie przywiązują wagi do swojej fryzury. Historia męskiego uczesania jest bardzo bogata, a trendów było tak wiele, jak dekad. Jak jest obecnie?

Tak naprawdę można powiedzieć, że w każdej dekadzie w męskim uczesaniu pojawiał się nowy trend. W latach 20. oraz 30. hitem były proste fryzury, gładko zaczesane włosy oraz przedziałki umiejscowione na środku głowy. Lata 40. to styl Jamesa Deana – krótkie boki i długa grzywka zaczesana do tyłu. Dekadę później królował już Elvis Presley i jego „banan", a więc włosy ułożone do tyłu w kształt rulonu. Lata 60. to z kolei lekki powiew tego, co dopiero miało nadejść, czyli rockowej ekstrawagancji. Inspiracje czerpano m.in. od Beatles'ów, a motywem przewodnim były oczywiście grzywki. Lata 70. to swoisty przełom, który zapoczątkowała rewolucja kulturowa. Pojawiają się hipisi z długimi, pozostawionymi w nieładzie włosami. Wciąż jednak modne są „banany" rockabilly, lansowane m.in. przez Johna Travoltę. Kolejna dekada chyba najbardziej ze wszystkich kojarzy się z kiczem. Główna myśl przewodnia w męskich fryzurach to: krótko z przodu, długo z tyłu, czyli fryzura na „czeskiego piłkarza". Lata 90. To swoisty miszmasz – od stylu grunge (dłuższe włosy w nieładzie) lansowanego m.in. przez muzyków Nirvany i Gun N'Roses do chłopięcych „grzybków" z przedziałkiem po środku – do takiego look'u przyzwyczaił nas np. Nick Carter z Backstreet Boys. Wraz z początkiem XXI w. do łask powróciły krótko przystrzyżone włosy.