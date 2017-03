700-lecie Lublina: Dominikanie zapraszają do krużganków

Już tylko do najbliższej niedzieli (12 marca 2017) można za darmo zwiedzić dominikańskie krużganki zlokalizowane przy ul. Złotej." To wkład zakonu do projektu "Przeżywaj historię" w ramach 700-lecia Lublina.



Wędrowanie po krużgankach dominikańskich to czwarte z dwunastu wydarzeń zorganizowanych w ramach 700-lecia Lublina. W kolejnych tygodniach marca za darmo zwiedzać będzie można m.in. Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej, podziemne Piwnice pod Fortuną i Muzeum Lubelskie w Lublinie, natomiast w kwietniu - Muzeum im. Józefa Czechowicza i Dworek Wincentego Pola. Oprócz zwiedzania Lublin ma do zaoferowania spotkania tematyczne z zakresu historii skierowane głównie dla uczniów, ale… nie tylko. Szczegółowy program obchodów 700-lecia miasta można obejrzeć na stronie internetowej 700.lublin.eu/.

Krużganki dominikańskie można zwiedzać codziennie w grupach do 50 osób o godzinie 11.00 i 16.00 oraz indywidualnie w godzinach 10.00-18.00. Szczegóły dotyczące rezerwacji można znaleźć http://lublin.dominikanie.pl/?s=7&id=1833