7 głównych obszarów audytu shop conceptów

Każdy koncept handlowy to przede wszystkim odzwierciedlenie potrzeb klienta. Musi uwzględniać wszystkie czynniki wpływające na jego decyzje, od chęci wejścia do sklepu, poprzez dokonanie zakupu, aż do wyjścia.

Oznakowanie zewnętrzne

Witryna

Układ sklepu

Wnętrze sklepu

Standardy ekspozycji

Uwzględnienie charakteru marki

Aby sprawdzić poprawność funkcjonowania wszystkich zależności, przeprowadzane są cykliczne audyty shop conceptów. Skuteczność aranżacji oceniana jest pod kątem spełnienia czynników, które są w stanie przekonać klienta do sfinalizowania transakcji. Wyniki badania w przejrzysty sposób pokazują w których obszarach należy wprowadzić dane ulepszenia.Audyt przeprowadzają eksperci, którzy udają się do salonu i przyglądają się funkcjonalnościom danych rozwiązań według szczegółowych wytycznych. Badaniu poddawane jest wiele aspektów, między innymi wykorzystanie i aranżacja wnętrza oraz doświadczenia, jakie zapewniane są klientowi. Dzięki temu można ustalić, czy wnętrze cechuje się optymalną aranżacją i ekspozycją oraz pozytywną reakcją grupy docelowej. Wyróżnia się 7 głównych obszarów, które podlegają audytowi w shop conceptach.Pierwsza grupa to oznakowanie zewnętrzne. Tutaj niezwykle ważne jest wyeksponowanie logo, ale oceniane są nawet takie szczegóły jak dobór kasetonu, ekspozycja witryny z wystawą i strefa wejściowa. To właśnie te elementy klient zobaczy jako pierwsze i zachęcą go one do wejścia do sklepu. To na ich podstawie wyrobi on sobie opinię o reszcie ekspozycji.Już sama witryna musi spełniać funkcję informacyjną na temat proponowanej oferty i ewentualnych akcji promocyjnych. Klient musi mieć łatwość oceny co znajdzie w sklepie. Powinna znaleźć się tam czytelna ekspozycja Total look, która będzie odzwierciedlać obowiązujące trendy. Cała kompozycja musi być spójna z wnętrzem, a także z aktualnie prowadzoną kampanią reklamową lub rabatową, a przede wszystkim z wizerunkiem marki.Optymalny układ sklepu jest ułatwieniem dla klientów w poszukiwaniu asortymentu. Należy stworzyć odpowiedni układ komunikacyjny, który da swobodę poruszania się po sklepie i stworzy ścieżki klienta, co zachęci do wejścia w głąb sklepu i zapoznania się z całą ofert. Ważna jest komunikacja wizualna, która przekaże informacje o danych działach i obecnych ofertach. Wyraźnie oznaczone powinny być kasa i przymierzalnie, aby nie występowało poczucie zagubienia, które zniechęci klienta. Dobrze zorganizowany sklep powinien być podzielony na wyraźne strefy, które odzwierciedlają grupy produktowe. Ważne, aby tworząc strefy starać się zrozumieć potencjalne zachowania klienta. Jeśli w sklepie można znaleźć zarówno płaszcze, jak i szale, stwórzmy ekspozycję tak, aby obie grupy produktów były zlokalizowane obok siebie, a tym samym łatwiej było klientowi dokonać wyboru. Ekspozycja produktów powinna być przygotowana w taki sposób, żeby poruszanie się po sklepie było intuicyjne i swobodne.Wnętrze sklepu to również styl, kreowany przez kolory, materiały i meble, w projekcie których powinien być zachowany pewien estetyczny standard. Dobrze, aby stylistyka lokalu korespondowała z produktem. Połączenie go z funkcjami takimi jak pojemność, mobilność czy modułowość sprawi wrażenie dobrze przemyślanej przestrzeni, którą łatwo będzie można przearanżować. Meble nie mogą dominować swoim rozmiarem i stylem nad eksponowanymi produktami, jednak jeśli ich kubatura na to pozwala, powinny posiadać miejsce na magazynowanie asortymentu. Dodatkowe elementy jak siedziska i lustra ułatwią klientowi szybkie przymierzenie i ocenę prezencji obuwia lub ubrań. Bardzo ważną rolę odgrywa oświetlenie, które nadaje wnętrzu ostateczny klimat i tworzy akcenty, które mają zwracać uwagę klientów i wpływać na odbiór produktów. Podłogi i sufity powinny być utrzymane w podobnej estetyce, co reszta sklepu. Dopełnienie całości dopasowanymi dekoracjami uwydatni charakter marki i cechy obecnej kolekcji. W obszar aranżacji włączone są też przymierzalnie, których liczba, wymiary, lokalizacja i oznakowanie również zostają poddane ocenie. Ich liczba powinna być dostosowana do liczby kupujących, natomiast wielkość do asortymentu. Przy tej części sklepu ważnym aspektem jest zapewnienie poziomu komfortu i intymności, poprzez odpowiednie wykończenie i wyposażenie. Istotne jest dobre oświetlenie, które powinno zapewnić komfortowe mierzenie ubrań. Nie może być ani za mocne, ani za słabe. Należy zadbać, aby oświetlona była zarówno sylwetka, jak i lustro. Bardzo ważne jest także odpowiednie oznakowanie przymierzalni i wyraźna nawigacja, tak aby z każdego miejsca sklepu można było je dostrzec.Oprócz kwestii związanych ze stylem, we wnętrzu muszą być zachowane standardy ekspozycji. Regulują one rozkład i czytelność grup asortymentowych, ich dostępność i przekrojowość produktów. Ilość towarów jest liczona stosunkiem do rozmiaru powierzchni, co jest oceniane jako zatowarowanie. Dodatkowymi elementami są ekspozytury i materiały POS, które służą do bezpośredniej reklamy marki. Wyróżnienie najważniejszych elementów kolekcji powinno odbywać się z wykorzystaniem wysepek wizerunkowych i manekinów.Dla marki najważniejszym jest spójność sklepu z jej DNA, dlatego obszarem audytu objęte jest też nawiązanie do wartości marki w strategii komunikacji. Sposób, w jaki ją ona prowadzi, wpływa bezpośrednio na jej wizerunek. Cała kampania musi być skierowana do grupy docelowej i spełniać jej oczekiwania. Wyróżnić na rynku może się jedynie firma, która będzie rozpoznawalna dzięki oryginalności, odważnym kolorom i materiałom. Forma ekspozycji powinna, być w ciekawy sposób urozmaicona. Ważnym jest zachowanie spójności w estetyce produktu, witryny internetowej oraz salonu.