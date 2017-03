8 PREZENTÓW NA 8 MARCA

Święto kobiet, choć kojarzone z czasami PRL-u, po dziś dzień jest wciąż żywą i jakże miłą tradycją. Niegdyś najczęściej wręczano sławetne goździki i rajstopy, wówczas towar deficytowy.

Najpopularniejsze wybory

Kosmetyki dla podkreślenia urody

Czekoladki są passé

Moda i wygoda

Randka w kinie

Upragniony remont

Zabiegi dla ciała i duszy

Dla najmłodszych

Kwiaty oraz biżuteria – która z Pań nie lubi ich dostawać? Jednak takie upominki pasują do każdej okazji, dlatego warto pomyśleć, czym zaskoczyć damę swojego serca w ten szczególny dzień roku. Z pewnością męska kreatywność zostanie doceniona i zapamiętana. - Dzień Kobiet, tak jak i inne święta, to idealna okazja dla sprzedawców. W te dni sprzedaż znacząco wzrasta, mimo iż ceny nie są specjalnie promocyjne. Warto odejść od szablonowych upominków jak kwiaty, bądź czekoladki i wsłuchać się w pragnienia kobiety. Może od dłuższego czasu w subtelny sposób pokazuje nam, o czym marzy? – podpowiada Shop Doctor, dr Marek Borowiński.Każda kobieta uwielbia kolorowe kosmetyki: tusze do rzęs, szminki, błyszczyki, cienie do powiek. Panowie nie są jednak w tej materii specjalistami i czasem trudno im utrafić w gusta swojej wybranki. Dlatego najbezpieczniejszym wyborem będzie pomadka. - Usta to wizytówka każdej kobiety, dlatego w sezonie wiosennym stawiamy właśnie na pomadki i szminki, które podkreślą ich kształt, a dzięki kilku trikom sprawią, że będą wyglądać na pełniejsze. Odpowiednio pomalowane usta dodają twarzy wyrazistości i seksapilu. Dobrze dobrana barwa wydobywa też kolor tęczówki oka. Dodatkowym atutem dobrej pomadki są naturalne składniki oraz dodatki witamin. Odżywiają delikatną skórę warg, chronią przed wysuszaniem, a dodatkowo zapewniają trwałość koloru - mówi Karolina Biernacka, product manager marki Paese.Obok kwiatów, czekoladki to typowy prezent wręczany na Dzień Kobiet. Co zrobić, jeśli twoja ukochana dba o linię, stawia na zdrowe odżywianie i odmawia wszelkich słodkości? Pomysłowym zamiennikiem mogą być np. paluszki, zwłaszcza te ekologiczne, o oryginalnych smakach - stanowić będą świetną przekąskę do rozmów przy lampce wina. - W naszej gamie produktów mamy coś pysznego dla łasuchów dbających o zdrowie i linię. Paluszki BIO lub Bez E z miodem i otrębami oraz miodem i orzechami, to świetna alternatywa dla ciastek. Popularnością szczególnie cieszą się paluszki Twigs & Sticks, które nie mają w sobie ani grama tłuszczu i cukru, co szczególnie doceniają właśnie kobiety. Wiosna coraz bliżej, dlatego przygotowując się na sezon bikini każda kobieta z zadowoleniem sięgnie po pyszną, ale mało kaloryczną przekąskę - mówi Renata Panasewicz z firmy Stema Polska.Kobiety uwielbiają modę – wszelkie nowości nie są im obce. Wiedzą, że dodatki dopełniają całą stylizację. Szczególnie doceniają takie, które są oryginalne, praktyczne, a przy tym niedrogie. - Ostatnio coraz częściej zwracamy uwagę na skarpetki, które traktujemy jako ciekawe uzupełnienie naszej stylizacji. Wybierając parę zwracamy uwagę na kolor, wzór i jakość materiału, by nasze stopy czuły się komfortowo przez cały dzień, a przy okazji prezentowały się znakomicie – zauważa Karolina Kochańska, marketing manager firmy Wola.Wiele osób spędza Dzień Kobiet w kinie i jest to bardzo trafiony pomysł, by sprawić przyjemność swojej drugiej połowie. Warto jednak pomyśleć o tym, by zapewnić jej filmową rozrywkę nie tylko od święta. Stały abonament do kina to na Zachodzie popularne rozwiązanie. W Polsce na razie oferuje je tylko jedna sieć kin. Z kartą Cinema City Unlimited każdy, kto ceni dobre filmy oglądane w komfortowych warunkach, będzie mógł cieszyć się nimi bez ograniczeń przez cały rok.Nadchodzi wiosna, a to idealny czas na zmiany, również w naszym domowym otoczeniu. Najchętniej wyrzucilibyśmy na śmietnik wszystkie stare meble, jednak fundusze często nie pozwalają na tak radykalny krok. Dlatego warto zacząć od czegoś mniejszego - dodatków, które diametralnie mogą odmienić wystrój wnętrza. – Nowa narzuta na łóżko, kolorowe poduszki czy fotel obity oryginalną tkaniną na pewno sprawią przyjemność każdej pani domu. Jeśli chcemy, aby służyły długo, warto zwrócić uwagę na jakość materiału oraz na to, czy posiada on odpowiednie atesty i czy z łatwością można go wyczyścić – radzi Andrzej Moskała z firmy Toptextil. Kobiety uwielbiają zmiany i z pewnością niejedna marzy o nowym wnętrzu, dlatego zamiast słuchać ciągłego narzekania warto w końcu wprowadzić plany w życie i wybrać się do sklepu.Codzienne trudy nie pozostają obojętne dla stanu naszej psychiki i zdrowia – bywamy więc przemęczeni, poirytowani, odczuwamy bóle pleców czy nóg. Jedyne o czym wtedy marzymy to chwila relaksu. Dlatego idealnym prezentem na Dzień Kobiet będzie pobyt w centrum odnowy biologicznej - zabiegi odżywiające ciało, masaż, czy choćby sauna. - Sauna to miejsce, gdzie nasze ciało w łatwy sposób się odpręża, znika napięcie, zmniejszają się dolegliwości bólowe. Kobiety, które do nas przychodzą już po kilku sesjach wychodzą odmienione – odczuwają o wiele mniejsze napięcie mięśni, zauważają poprawę kondycji i odporności organizmu. – twierdzi masażystka z kliniki ENEL-SPORT Hanna Knapczyk. Dlatego chcąc zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie kobiety warto podarować jej bon do strefy saun i relaksu, dzięki czemu wróci do domu wypoczęta i szczęśliwa.Dzień Kobiet to święto wszystkich Pań. Nawet te najmłodsze zasługują, by poczuć się wyjątkowo. Ich wyobraźnię z pewnością poruszą superbohaterki z ulubionych bajek i filmów, którymi inspirowana jest nowa seria LEGO® DC Super Hero Girls. Dzień Kobiet to święto wszystkich Pań. Nawet te najmłodsze zasługują, by poczuć się wyjątkowo. Ich wyobraźnię z pewnością poruszą superbohaterki z ulubionych bajek i filmów, którymi inspirowana jest nowa seria LEGO® DC Super Hero Girls. Odzwierciedla najsłynniejsze filmowe i komiksowe kobiece postaci, jak Wonder Woman™, Supergirl™, czy Harley Quinn™. Taki prezent sprawi każdej dziewczynce nie tylko wiele radości, ale i pobudzi jej kreatywność i doda pewności siebie. Wspólna zabawa z rodzicami i przeżywanie przygód to także idealny sposób, by być razem – w końcu nic tak nie scala tak rodziny jak czas spędzony z dzieckiem.