Adam Woronowicz ponownie w roli ks. Jerzego Popiełuszki

Adam Woronowicz znany jest ze znakomitej roli ks. Jerzego Popiełuszki w filmie POPIEŁUSZKO. WOLNOŚĆ JEST W NAS. W niedzielę 26 marca wcieli się ponownie w rolę błogosławionego. 26 marca będzie czytał jego teksty i podzieli się świadectwem.

26 marca 2017 o godz. 17:00 w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce odbędzie się uroczysta premiera najnowszego projektu muzyczno-wizualnego zespołu El Camino z udziałem Adama Woronowicza „ Popiełuszko – Litania wolności ”. Bilety po 30 zł do kupienia na www.chrzescijanskiegranie.pl lub stacjonarnie w sklepie Chrześcijańskie Granie (ul. Dewajtis 3, Warszawa).33 lata temu pewien kapłan wypowiedział na Eucharystii następujące słowa: „ Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy.” Nie wiedział on, że była to jego ostatnia Eucharystia, że nie będzie mu dane już nigdy więcej sprawować tej ofiary na ziemi. Był to ksiądz Jerzy Popiełuszko.„Popiełuszko – Litania Wolności” to duży projekt multimedialny: 5-częściowa suita autorstwa Mariusza Kozickiego, lidera zespołu El Camino. Muzyka została napisana na 12 osobowy skład z gościnnym udziałem kwartetu smyczkowego. Nieodłącznym elementem „Litanii Wolności” są wybrane fragmenty z kazań ks. Jerzego wygłoszonych w trakcie „Mszy za Ojczyznę” – czyta je Adam Woronowicz – odtwórca głównej roli w filmie „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Całość dopełnia pokaz zdjęć z życia Błogosławionego Kapłana.„Chcemy zachęcić Was do tego, aby zgłębić historię jego życia oraz aby swoje potrzeby, smutki, radości i rozterki zanosić do jego rąk, bo ks. Jerzy tak jak napisał na swoim prymicyjnym obrazku, Bóg „leczy rany naszych serc”. – mówią członkowie zespołu El Camino.