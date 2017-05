Ale to już było... Przestarzałe porady biznesowe

Biznes, podobnie jak moda, sztuka czy muzyka, również podlega trendom i zmianom. Zastanawiałeś się kiedyś, czy dobre rady weteranów biznesu mogą być złe? Przygotowałem mój subiektywny przegląd wskazówek, których dziś nie wdrożyłbym w życie

Pierwsza: Nie rób interesów z przyjaciółmi, gdyż wspólna firma to zwykle prosta droga do zdrad i klęski ostatecznej.W rzeczywistości jednak nie ma między nimi żadnego związku- chyba że weźmiemy pod uwagę więcej osobistych uraz, w razie, gdyby coś nie wyszło. Doświadczenie pokazuje, że zakładając firmę z przyjacielem, zapewniasz sobie doskonałego partnera w biznesie, który rozumie Cię w pół słowa i dzieli Twoje wartości. Bill Gates przyjaźnił się z Paul’em Allen’em, od kiedy byli nastolatkami. Steve Jobs i Steve Wozniak poznali się, gdy pierwszy był jeszcze w szkole, a drugi już w college’u. Natomiast Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Chris Hughes i Dustin Moskovitz byli sąsiadami w uniwersyteckim akademiku.Druga: Planuj wszystko w najdrobniejszych szczegółach i wprowadzaj na rynek tylko doskonały produkt.Ta porada jest już nieaktualna co najmniej od dziesięciu lat. Nasza platforma Preply stała się rentowna dopiero za drugim podejściem, jednak jej chybiona poprzedniczka pozwoliła nam zrozumieć wiele ważnych procesów. Obecnie zawsze dogłębnie analizujemy wszelkie istotne procesy biznesowe w porozumieniu z inwestorami z Booking.com.Trzecia: Zespół decyduje o wszystkim.Kiedyś uważało się, że na każde stanowisko oraz dla każdego zadania w firmie trzeba znaleźć najlepszego i najbardziej doświadczonego guru. W rzeczywistości okazuje się jednak, że idealni pracownicy w nowym przedsiębiorstwie to tzw. specjaliści T-shape, którzy potrafią połączyć ze sobą kilka funkcji naraz. Przy czym najważniejsze jest, aby podzielali oni wartości i cele związane z projektem. Nie bójmy się więc pisać w swoim CV o doświadczeniach niezwiązanych ze stanowiskiem, o które się ubiegasz, jeśli mogą one okazać się przydatne w innych projektach potencjalnego pracodawcy.Autor: Kirill Bigai, dyrektor generalny platformy do poszukiwania korepetytorów online https://preply.com/pl/