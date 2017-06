Amfiteatr Flawiuszów, czyli rzymskie Koloseum. Zdjęcia

Pani Doroto , chętnie zaglądam na Pani profil ,chętnie oglądam galerie , lubię skomentować jeżeli temat jest mi bliski, czytam też komentarze innych.Tutaj chcę się odnieść do Pani komentarza , a właściwie do uwagi że-" wycieczki biegiem oglądają z zewnątrz..." Otóż, prawda , tysiące turystów codziennie przemierza ulicami Rzymu, są turyści indywidualni i są zorganizowani z biurami podróży, forma zwiedzania zależy od profilu wycieczki i programu. Jeżeli jest to wycieczka objazdowa po Włoszech z kilkugodzinnym pobytem w każdym mieście to owszem wszystko po łebkach , ale są wycieczki kilkudniowe tylko do Rzymu i Watykanu i wtedy penetrowanie miasta jest bardziej szczegółowe z wejściami do muzeów i obiektów wartych zwiedzenia .(Miałam szczęście oglądać Koloseum w nocy z wycieczką) Podejrzewam ,że oprócz Pani ktoś jeszcze wnętrze Koloseum zwiedzał . Pozdrawiam , czekam na następne równie ciekawe galerie.