APAJTE zaprasza na Warszawskie Targi Książki 2017

Już po raz kolejny polonijne stowarzyszenie, APAJTE bierze czynny udział w Warszawskich Targach Książki. Na stoisku 35/BK prezentować będzie książki oraz periodyki polonijne, wydawane przez członków stowarzyszenia w krajach Europy.

Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy

"Apajte prezentuje polonijnych autorów"

Apajte Éditions Paris

Klubu Księgarza, w piątek 19 maja o godz.19

Cheron Sabine

Wedrowne maki

Izabella Degen

Miniatury poetyckie cz.II

Miniatury poetyckie cz.I

W rytmie ziemi

Jolanta Horodecka-Wieczorek

Hymn zawieszony w czasie

Wiatru tchnienie o Chopinie, W świecie Fosforantów

Danuta Agnieszka Illinicz Kiełkiewicz

Jeszcze przedwieczór…, Mandala

Sergiusz Leonczyk

Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii

Maciej Morawski

Dwa Brzegi

Irena Sturm

Na przekór losu, O Lublinie i nie tylko przez rok cały

Emilia Tomecka

Miejsca, w których świat fizyczny zetknął się ze światem duchowym

Uwaga Psy.

Sabine Chéron

Les coquelicots de l'espérance, Les coquelicots au vent de la liberté

Diana Pignard

Respire ! Poésies et calligraphies

Izabella Degen

Mit dem Rhythmus der Erde

Magdalena Bykowska

35/BK

– APAJTE, zrzesza polskich twórców zamieszkałych za granicą i w Polsce, którzy współpracują z Polonią. Celem Stowarzyszenia jest integracja środowisk polonijnych w Europie.Od 2010 roku czynnie uczestniczy w warszawskich targach, umożliwiając członkom stowarzyszenia popularyzację ich twórczości.- to tegoroczne motto spotkań na WTK 2017. Stowarzyszenie wspiera środowiska polonijne, propaguje literaturę, tłumaczenia i periodyki polonijne oraz prowadzi własną dzialalność wydawniczą –W ramach imprez towarzyszących targom książki, APAJTE zaprasza na spotkanie do, Rynek Starego Miasta 22/24, gdzie autorzy APAJTE zaprezentują ostatnio wydane książki.Na targach, stoisku 35/BK - autorzy APAJTE będą podpisywać książki, zgodnie z harmonogramem WTK. http://www.targi-ksiazki.waw.pl/autorzy_chronologicznie (nowość),– wersja niemiecka,w drugiej połowie XIX wieku i na początku XX wieku,t.1, t.2,Publikacje autorów Apajte piszących w języku francuskim:Publikacje autorów Apajte piszących w języku niemieckim -W sobotę 20 maja , na stoisku 35/BK w godzinach 13-15, spotkanie poświęcone pamięci koleżanki dr Aldony Dragan Gaweckiej. Polskie Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy APAJTE ma siedzibę w Paryżu i działa na mocy prawa francuskiego od 1994 roku. Do chwili obecnej w pracach Stowarzyszenia uczestniczylo ponad 360 osób w Europie i na świecie.Obecnym prezesem stowarzyszenia od maja 2011 roku - jestAPAJTE zaprasza na targi w dniach 18-21 maja, do odwiedzenia stoiska, oraz do zapoznania się z działalnością stowarzyszenia.