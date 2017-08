Atrakcje dla dzieci na Festiwalu Warszawa Singera 2017

Festiwal Warszawa Singera, odbywający się w tym roku od 26 sierpnia do 3 września, to doskonała okazja do zapoznania się z polsko-żydowską kulturą i tradycją. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla najmłodszych.

Co organizatorzy festiwalu przygotowali dla dzieci?

W tegorocznej edycji festiwalu nie zabraknie wydarzeń dla dzieci. Program obfituje w pikniki rodzinne, spacery, warsztaty, zaznajamiając najmłodszych z polsko-żydowską kulturą, historią i tradycją.



Zapraszamy rodziny na warsztaty plastyczne "Arka Noego". Prowadząca Hanna Kossowska podejmie temat biblijnego Potopu i zalecenia Haszem, czyli Boga. Dzieci z plasteliny i modeliny stworzą zwierzęta, które Noe miał zabrać na pokład Arki, aby wypełnić boskie przykazanie.



W wyjątkowym, powstałym z inicjatywy Gołdy Tencer Centrum Kultury Jidysz, odbędzie się



"Bajki żydowskie" to wspólne czytanie i warsztaty plastyczne na podstawie wybranej bajki, które poprowadzi pisarka i publicystka Bella Szwarcman-Czarnota w Księgarni BookBook. Baśnie żydowskie opowiadają przeważnie o dążeniu do celu i pokonywaniu licznych trudności w drodze do niego.

