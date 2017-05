Bezoperacyjna korekta nosa

Nowy, zgrabny nos bez skalpela? Współczesna medycyna estetyczna udowadnia, że to możliwe!

Kształt nosa w znaczący sposób wpływa na charakter twarzy, dlatego tak ważne jest, byśmy zaakceptowali to, jak wygląda. Co zrobić, gdy jednak nie jesteśmy z niego zadowoleni? Zdecydować się na niosący spore ryzyko estetyczne zabieg chirurgicznej korekty czy poszukać bezpieczniejszych alternatyw? Zapytałyśmy ekspertkę, dr Urszulę Brumer, lekarkę medycyny estetycznej, właścicielkę kliniki Medycyna Młodości

Nos odpowiada za charakter naszej twarzy, dlatego może być kompleksem tych, których natura nie obdarowała symetrycznym i zgrabnym. Operacja plastyczna to jedyne rozwiązanie?Dla mnie nos także był źródłem utrapień i dopiero operacja plastyczna sprawiła, że go zaakceptowałam. Ale nie każdy wymaga operacji i nie każdy pacjent się na nią decyduje, zarówno ze względów finansowych, jak i z powodu lęku. Są sytuacje, w których delikatna ingerencja lekarza medycyny estetycznej jest wystarczająca i nie jest potrzebny chirurg.Jakie metody ma Pani na myśli?Nosy moich pacjentów poprawiam kwasem hialuronowym oraz nićmi PDO. Przyznam, że często sama jestem zaskoczona, jak dużo można zdziałać tak prostymi metodami. Pamiętajmy, że niewielkie zmiany w obrębie twarzy sprawiają kolosalną różnice w jej odbiorze.Dla kogo powstały wspomniane rozwiązania? Nie ma chyba co ukrywać, osoby z poważną asymetrią, czy zbyt dużym nosem nie uzyskają ratunku?Kwas hialuronowy doskonale sprawdza się do wyrównywania asymetrii nosa lub garbu. Już niewielka ilość poradzi sobie z niedoskonałościami i pozwala uzyskać idealną symetrię. Rzeczywiście po zabiegu nos staje się większy, ale symetryczny nieco większy nos prezentuje się lepiej niż mały z widocznymi nierównościami. Dzieje się tak dlatego, że odbiór piękna jest w największym stopniu definiowany przez postrzeganie symetrii. Jeśli natomiast naszym marzeniem jest smuklejszy nos, zwężenie dziurek lub uniesienie końcówki, warto zdecydować się na zabieg z wykorzystaniem nici PDO. Obie metody są bardzo delikatne, ale równie skuteczne.Czy na efekty trzeba czekać?Nie, wspomniane zabiegi dają natychmiastową zmianę wyglądu nosa. Co więcej, efekt osiągany jest w bardzo krótkim czasie: zabieg trwa tylko kilkanaście minut!Czy zabiegi są bezpieczne?Dla maksimum komfortu pacjent zabiegowi poddaje się w znieczuleniu miejscowym, a czas rekonwalescencji jest mało odczuwalny. To dobre rozwiązanie dla tych, którzy boją się tradycyjnych operacyjnych rozwiązań. Należy jednak dodać, że nie są to zabiegi trwałe, a chcąc utrzymać uzyskany efekt, trzeba je powtarzać co ok. 2 lata. Uważam, że warto zdecydować się na mniej inwazyjną, bezpieczną metodę, zwłaszcza, że rok 2017 to rok kultu naturalności, a medycyna estetyczna stara się stać na jej straży.