Bezpłatne przeglądy 24 maja w Namysłowie na ProfiAuto PitStop

Na wiosnę warto wykonać kontrolny przegląd samochodu. Teraz można to zrobić bezpłatnie podczas ProfiAuto PitStop. Na kierowców, którzy przyjadą w środę, 24 maja w godzinach 10-16 w na parking przy Auto-Center – Chińskie Centrum Handlowe (ul. Stawowa 2) czekać będą specjaliści z ProfiAuto i Auto-Center - lokalnego dystrybutora części samochodowych. Poddadzą oni badaniu technicznemu elementy wpływające na bezpieczeństwo, ekonomikę i komfort jazdy.



O ProfiAuto Serwis:

Wiosną chętniej wyjeżdżamy za miasto, dlatego warto już dziś przygotować nasz samochód do dłuższych podróży. Nawet zaawansowane systemy bezpieczeństwa nie zadziałają odpowiednio, jeżeli układy zespołów ulegną wyeksploatowaniu czy też awarii. Dlatego podczas ProfiAuto PitStop diagności rozpoczną przegląd od części najbardziej narażonych na eksploatację. Sprawdzą poziom płynów, stan ogumienia, prawidłowe ustawienie świateł, a także działanie wszystkich żarówek i stan kloszy. W miarę możliwości, samochody będą również podłączane pod urządzenie diagnostyczne.- PitStop to okazja, żeby fachowiec zajrzał do naszego samochodu i sprawdził, które elementy są w dobrym stanie, a co w najbliższym czasie w aucie powinno być zrobione. Zwłaszcza po zakupie używanego samochodu, nabywca powinien zarezerwować czas na dodatkowe badania i niezbędną obsługę techniczną pojazdu - mówi Krzysztof Gudyka z firmy Auto-Center, lokalnego partnera akcji.Na uczestników akcji czekają też drobne upominki i motoryzacyjna atmosfera. Organizatorami akcji są: marka ProfiAuto, firmy ATE, VARTA i OSRAM oraz AUTO-CENTER.ProfiAuto Serwis to prężnie rozwijająca się sieć warsztatów niezależnych, budowana przez markę ProfiAuto, zrzeszającą ponad 220 hurtowni i sklepów motoryzacyjnych w Polsce, Czechach i na Słowacji oraz 900 serwisów samochodowych wchodzących w skład ogólnopolskiej sieci ProfiAuto Serwis. Główne założenia projektu to intensywne wsparcie biznesowe, technologiczne, informatyczne, promocyjne i szkoleniowe dla zrzeszonych w sieci warsztatów.ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 220 hurtowni i sklepów motoryzacyjnych w Polsce, Czechach i na Słowacji. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonuje również niemal 900 serwisów motoryzacyjnych wchodzących w skład ogólnopolskiej sieci ProfiAuto Serwis. Partnerzy marki to wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty. Sprzedawane za pośrednictwem sieci części i akcesoria samochodowe pochodzą od największych, renomowanych producentów i są przeznaczone do wszystkich typów samochodów osobowych i dostawczych. Sieć ProfiAuto jest także organizatorem ogólnopolskich imprez motoryzacyjnych, w tym: targów motoryzacyjnych ProfiAuto Show oraz cyklu wydarzeń ProfiAuto PitStop. Marka jest również sponsorem zespołu ProfiAuto Racing Team, biorącego udział w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski oraz pomysłodawcą programu „Projekt Warsztat” emitowanego na antenie TVN Turbo.