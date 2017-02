Big Book Festival już w czerwcu w Warszawie

Piąta edycja Big Book Festival – Dużego Festiwalu Czytania rozpocznie się 23 czerwca i potrwa do 25 czerwca.

Powrót do początku to metaforyczny powrót do czasu, w którym zaczynaliśmy czytać książki, gdy pisane opowieści uczyły nas marzyć, podróżować i tęsknić

Anna Kró

Czytanie obudziło w nas jako dzieciach pierwsze pragnienie innych doznań i dalekich spraw. Bohaterowie i ich przygody przeżywane z wypiekami i wielkimi emocjami uruchomiły naszą wyobraźnię. Od nich zaczęło się wszystko, co w życiu ważne.

Także sam festiwal wraca do pragnień, które towarzyszyły nam na początku jego tworzenia. Zamiast dojrzewać i osiadać, pozostaniemy bezpretensjonalnym i prostolinijnym spotkaniem czytelników z autorami i tekstami. Nie przestajemy eksperymentować. Podobnie jak w pierwszej edycji – Big Book Festival zaskoczy nieoczywistymi pomysłami na doświadczanie literatury

Paulina Wilk