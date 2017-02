Biuro podróży Donalda Trumpa

Od kilku tygodni w Stanach Zjednoczonych, każdy poranek nastaje zapachem przyćmiewającym napalm z legend Coppoli. Teraz czas apokalipsy odmierza zegar nakręcany przez Donalda Trumpa, 45. prezydenta w dziejach Amerykanów.

***

"Nasz system prawny został złamany!"

"77% uchodźców wpuszczono do USA, od czasu jak zawieszenie zakazu wjazdu przyciągnęło pochodzących z siedmiu podejrzanych krajów."

"AŻ TAK NIEBEZPIECZNIE!"

***

"Wygramy tę bitwę. Godne pożałowania jest, że czas ku temu wymagany jest ustawowo, ale wygramy tę bitwę."

"Nie wpuścimy do naszego kraju ludzi, którzy chcą skrzywdzić naszych ludzi."

***

"Czytam, że wielki mur graniczny będzie kosztował więcej niż rząd pierwotnie zaplanował, ale jeszcze nie zasiadłem do projektu czy negocjacji"

"Cena pójdzie W DÓŁ!"



***

"Skoro ją mamy, to dlaczego nie moglibyśmy jej użyć?"