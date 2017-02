Body Count prezentuje klip do "No Lives Matter" (wideo)

"No Matter Lives" to klip muzyczny skrajnie nonkonformistycznego zespołu Body Count. Frontman-legenda Ice-T stanowi o sile bezkompromisowego przekazu formacji. Utwór pochodzi z LP "Bloodlust", który ukaże się 31 marca nakładem Century Media

"ponad 45 milionów Amerykanów żyje w ubóstwie"

"policja zabija amerykańskiego obywatela co siedem godzin"

"policja zostaje postawiona w stan oskarżenia, w mniej niż 1 procencie tych zabójstw"

"życie nie ma większego znaczenia"

"ponad połowa ofiar morderstw to Afroamerykanie",

"47 procent zbrodni nienawiści jest motywowanych rasizmem"

"Afroamerykanie mają o 2,5 razy większe prawdopodobieństwo zostać zabitym przez policję"

"No Matter Lives" to klip muzyczny skrajnie nonkonformistycznego zespołu Body Count. Frontman-legenda Ice-T stanowi o sile bezkompromisowego przekazu formacji. Utwór pochodzi z LP "Bloodlust", który ukaże się 31 marca nakładem Century Media. Teledysk utrzymany w oszczędnej, surowej biało-czarnej konwencji, z przemawiającą do wyobraźni serią bezdusznej frazeologii statystyk. To obraz bezlitośnie przypominający o prawdziwym obliczu Stanów Zjednoczonych, który spycha się na co dzień poza kadr modelowego wizerunku narodu mlekiem i miodem opływającego. Ice-T wskazuje na 320-milionowy kraj, jako na państwo gdzie, państwo splamione haniebną statystyką przedwczesnej śmierci, gdzie(średnio!), a formalnie ta sama. Ice-T głosi prawdy niewygodne, mówi o Stanach Zjednoczonych jako o ustroju w którym, jako o tyglu kulturowym, gdziejako o mocarstwie w którym, jako o terytorium na którymProducentem "Bloodlust" jest Will Putney (m.in. Every Time I Die, Miss May I, Upon A Burning Body, Wolves at the Gate), który pracował z Body Count w 2014 r. przy realizacji krążka "Manslaughter". Na nowym albumie pojawili się tacy znamienici goście jak Max Cavalera (Soulfly, Sepultura), Dave Mustaine (Megadeth) i wokalista Randy Blythe (Lamb of God).Znana już jest tracklista:. Civil War (feat. Dave Mustaine). The Ski Mask Way. This Is Why We RideAll Love Is Lost (feat. Max Cavalera)Raining Blood / Postmortem (SLAYER medley). God, Please Believe Me. Walk With Me… (feat. Randy Blythe). Here I Go AgainNo Lives Matter. BloodlustBlack Hoodie"Manslaughter" sprzedał się w ilości około 3600 egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, tylko w pierwszym tygodniu od swojej premiery i dotarł do 102 pozycji na liście Billboard 200.Obecny skład Body Count:– wokal (od 1990)– gitara prowadząca, chórki (od 1990)– gitara rytmiczna, chórki (od 2013)– sampler, chórki (od 1990)– gitara basowa, chórki (od 2001)– perkusja (od 2009)źródło: Blabbermouth