Bogdan Trojanek: "Cygan się z pieśnią rodzi i z pieśnią umiera"

Bogdan Trojanek to romski piosenkarz, autor tekstów, muzyki, prezes Królewskiej Fundacji Romów. Zapraszam do przeczytania wywiadu z liderem i założycielem zespołu Terne Roma. W rozmowie poruszyliśmy m.in. temat problemów Romów w Polsce.

Adam Sęczkowski: Na Pana stronie internetowej znalazłem informacje, że początki Pańskiego dzieciństwa związane były z babcią Heleną, której jedynym źródłem utrzymania były wróżby. Czy Pan także posiadł taką wiedzę tajemną?

Bogdan Trojanek:

Od najmłodszych lat razem ze swoim rodzeństwem poznał Pan, co to znaczy praca. Jednego dnia kopaliście ziemniaki na polach PGR-u, a innego zbieraliście rozsypany węgiel na torach kolejowych. Co sprawiło, że zaczął Pan śpiewać?

„Pięknie śpiewacie Cyganiaki”

Twierdzi Pan, że najlepiej się Pan czuje w byciu artystą i człowiekiem, który niesie pomoc. Skąd zatem pomysł, żeby zająć się polityką?

Romanipen

Czy na początku Pana kariery politycznej było trudno przekonać ówczesne władze, że nie jest Pan tylko artystą lecz człowiekiem zainteresowanym problematyką Romów, z którym można prowadzić dialog?

"jak śpiewający artysta może znać się na polityce?"

Magię kart, przepowiadania przyszłości i miłości posiadały tylko cygańskie wróżki – nie wszystkie miały do tego talent. Taką magię posiadała moja babcia. Mężczyźni Romscy nawet nie mogą wróżyć.- Cygan się z pieśnią rodzi i z pieśnią umiera. Praca, którą wykonywaliśmy to nic innego jak sposób na to by nie chodzić głodnym spać. Bardzo często, czy na polu czy w innym miejscu gdzie pracowaliśmy śpiewaliśmy przepiękne taborowe piosenki, które szlifowały nasze struny głosowe. Tam powstawały dwu i trzy głosy śpiewane razem z rodzeństwem. Niejednokrotnie słyszeliśmy od ludzi przechodnich:. Wtedy nie byłem świadom, że mogę głosem zarabiać na życie.- Politykiem się bywa, artystą się jest. Sytuacja i zaufanie króla Romów i wielu z Romskiej starszyzny do mojej osoby sprawiły i nakazały mi żebym to właśnie ja reprezentował Romów w Komisji Wspólnej. Cyganie, którzy wcześniej byli członkami rządkowej komisji nie zdali egzaminu, działając na szkodę naszego prawa. Więc za parę lat mogę nie być już członkiem rządowej komisji – artystą pozostanę do samej śmierci.- Czułem to, że bardziej chcieli śpiewającego Bogdana, niż mówiącego o postulatach i problemach Romów. Z niedowierzaniem przyglądali się mojej pracy. Pytali:. Ja się nie znam na polityce, ja czuję problemy, z którymi się borykają moi bracia. To co czuję i myślę opisuje własnymi słowami , nie tak jak oni chcieliby to usłyszeć.