Bruno Mars podczas koncertu w Krakowie po polsku: Kocham Was!

Nareszcie się doczekaliśmy! Bruno Mars wystąpił po raz pierwszy w Polsce. Co to było za show, a jaka muzyka, długo będziemy wspominać to wydarzenie. Zapraszamy do przeczytania relacji!

Występ Bruno Marsa w naszym kraju był długo wyczekiwany. Nie ma co do tego wątpliwości. Świadczy o tym wypełniona po brzegi hala, gdzie problemem byłoby "wciśniecie" szpilki. Znalezienie wolnego hotelu w Krakowie, w przystępnej cenie i to na kilka dni przed koncertem, było niczym zerwanie czterolistnej koniczyny w środku zimy - niemożliwe. Świadczy to o olbrzymim zainteresowaniu piosenkarzem.Przed wejściem na koncert dało wyczuć się nerwową atmosferę. Nie była ona spowodowana oczekiwaniem na koncert, lecz wyjątkowymi środkami ostrożności, które były spowodowane zamachem w Manchesterze. Podczas poprzednich wydarzeń w Tauron Arenie, nie było problemem, żeby dostać się pod ścianę hali. Tym razem taką możliwość miały tylko osoby, które posiadały bilety. Reszta była zawracana przez ochroniarzy. Można było zauważyć dwukrotną, a może nawet trzykrotną ilość osób zabezpieczających koncert, porównując do innych wydarzeń, które odbyły się w ostatnich miesiącach w stolicy Małopolski m.in Justina Biebera czy Enrique Iglesiasa.Wreszcie wybiła 21:20 - początek koncertu. Niczym w teatrze, przed wejściem Bruno Marsa na scenę, podniosła się olbrzymia kotara, która była oczywistym znakiem - rozpoczynamy muzyczną ucztę. Po dwóch kawałkach artysta przywitał się z publicznością: Cieszę się, że mogę tutaj być z wami! Zdecydowanie za długo mnie tutaj nie było, Polsko" - mówił Mars. Następnie rozwiązał się worek z muzycznymi prezentami. Co chwile wokalista wyciągał z rękawa kolejne asy, w postaci wielkich przebojów. A na ich brak nie może narzekać. "Just the Way You Are", "Treasure", "Marry You", "When I Was Your Man", "Locked Out of Heaven" - te utwory mogła posłuchać publiczność w Krakowie.Jeżeli chodzi o scenę, ona również prezentowała się efektownie. Wyrzutnie płomieni pluły ognistymi podmuchami na kilkanaście metrów w górę, niczym smok, znajdujący się pod Wawelem. Nie brakowało laserów, kojarzonych z występami gwiazd muzyki elektronicznej oraz DJ-ów, a także fajerwerków. Jeżeli miałbym porównać porównać sceny i efekty specjalnie w trakcie koncertów poszczególnych wykonawców, którzy w ostatnim pół roku wystąpili w Tauron Arenie, to Bruno Mars o głowę bije Enrique Iglesiasa, jednak ustępuję miejsca Justinowi Bieberowi.Bruno Mars przywiązują ogromną wagę do detali. Widać to na pierwszy rzut oka, że każdy ruch kosztował go miliard prób. W trakcje występu, nie było miejsca na odrobinę przypadku. Podczas wykonywania jednej z piosenek, artysta zanucił: Polish girl, Polish girl... Kocham Was". Nie muszę chyba opisywać, jakie piski wtedy się wydobyły z gardeł zakochanych po uszy dziewczyn. Na bis Bruno zagrał swój największy przebój, który w serwisie Youtube został wyświetlony blisko dwa i pół miliarda razy - Uptown Funk.Występ Bruno Marsa był pierwszym w historii. Jestem przekonany, że polska publiczność zrobiła na nim wrażenie i będzie chciał powrócić do naszego kraju. Wypełniona po brzegi hala świadczy o tym, że również finansowy aspekt został spełniony, dlatego z niecierpliwością oczekujmy kolejnej wizyty.