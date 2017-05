Cechy krajobrazu holenderskiego

Holandia to europejskie państwo położone w Europie Zachodniej. Kraj ten słynie z ogromnych hodowli tulipanów, a także z produkcji sera. Holandia charakteryzuje się przepięknymi krajobrazami, przyciągając tym wielu turystów.

Poldery i wiatraki

Wycieczka objazdowa

Najpopularniejszymi rzekami, które przepływają przez terytorium Holandii są: Ren, Moza i Skalda. W związku z tym, że holenderski krajobraz jest różnorodny, rzeki bardzo często zalewają obszary depresyjne. Holendrzy takie tereny osuszają, otaczają je groblami (ażeby przeciwdziałać kolejnym zalaniom) oraz stawiają tam przepiękne drewniane wiatraki . Tak przygotowane miejsce nazywa się polderem. Holenderskie poldery cieszą się dużą popularnością wśród zagranicznych turystów, którzy odwiedzają Królestwo Niderlandów. Do najsłynniejszych polderów zalicza się gminę Noordoostpolder. Osuszona na początku lat 30. XX wieku depresja została osiedlona i dzisiaj tworzy gminę.Aby dostać się do Holandii, wiele osób wybiera samolot. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że aby zobaczyć choćby wspomniane poldery, muszą dotrzeć tam samochodami. Dlatego w przypadku wycieczki objazdowej, jako środek lokomocji warto wybrać busy do Holandii. Dzięki temu możemy dotrzeć do konkretnego holenderskiego miasta lub historycznego miejsca, które jest w naszym zainteresowaniu i które chcielibyśmy zobaczyć oraz zwiedzić.Krajobraz holenderski ma to do siebie, że nie sposób o nim zapomnieć, a ci którzy już raz odwiedzili kraj wiatraków i maków, chętnie korzystają z przewozów do Holandii po raz kolejny. Do podróży i zwiedzenia tego bogatego historycznie kraju zachęcamy wspólnie z załogą BusyMustang.pl