Chcesz być szczęśliwy to po prostu nim bądź

Szczęście to decyzja, którą wciąż podejmujesz. To wybór, którego dokonujesz każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej minucie.

Regina Brett amerykańska dziennikarka, felietonistka i autorka bestsellerów, była dwukrotnie nominowana do nagrody Pulitzera w dziedzinie reportażu, w artykule "Szczęście to twój wybór" pisze: "Szczęście nie jest przeznaczeniem, nie jest miejscem, do którego przybędziesz pewnego dnia. To decyzja, którą wciąż podejmujesz. To wybór, którego dokonujesz każdego dnia, w każdej godzinie, w każdej minucie."



Szczęście to decyzja, którą wciąż podejmujesz. Na każdym etapie życia to sformułowanie wydaje się być prawdą nieodzowną i niebanalną. Człowiek podejmując ciągle nowe wyzwania uczy się pokory do otaczającego świata, nabierania dystansu i zaangażowania. W sieć radości można łowić dusze... Bynajmniej i to stwierdzenie zapada głęboko w czeluściach czytelniczej niepamięci. Bez zaangażowania i całkowitej zgody na świat, nie sposób emanować szczęściem wokół. Cicha radość to element natury ludzkiej, który pozwala w pełni cieszyć się światem. Czerpanie radości i wciąż podsuwający nowe rozwiązania wrodzony optymizm pozwalają lepiej ugruntowywać poczucie spełnienia. O szczęściu przywykliśmy myśleć, że decydują o nim, lub jak kto woli, że składają się na nie pewne okoliczności bądź czynniki. Tymczasem to wybór całkiem świadomy. Im częściej zastanawiamy się, czy jesteśmy szczęśliwi, tym odpowiedź jest coraz bardziej satysfakcjonująca.



Autorka artykułu pisze, że uśmiechamy się szerzej i śmiejemy się głośniej niż inni ludzie. A przynajmniej tak jesteśmy spostrzegani. Powszechnie wiadomo, że ludzie, którzy dzielą się emocjami są zdrowsi i dłużej żyją. Emanowanie pozytywnym nastawieniem do świata można porównać do iskry radości rozpalającej płomień. Entuzjastów harmonijnego ładu i głośnego śmiechu łatwo rozpoznać wśród grupy nawet kilku osób. Rubaszne uśmiechy i tętniące życiem promieniowanie wewnętrznej harmonii prowadzi do zjednywania wpatrzonych tubylczych postaci. Malkontęci tak zasobnego apanażu tych bawidamków, dokładając wszelkich starań próbują zbić z pantałyku, jednak ich manipulacje kończą się najczęściej fiaskiem.