Co jest napisane w Twoim genetycznym CV?

Żyjemy w coraz większym pośpiechu, a w codziennym pędzie zapominamy o najważniejszym - o zdrowiu. Profilaktyczne badania są często najprostszym sposobem zapobiegnięcia chorobom.

Czym jest genetyczne CV?

Kariera, sukces i … ciężka choroba

Poznaj swój kod genetyczny

Na jakie choroby nasz organizm jest najbardziej podatny? Kiedy nasz organizm najefektywniej odpoczywa? Jakie sporty i jaka praca są dla niego najbardziej adekwatne? Kompleksowy program badań genetyczne CV odpowie na powyższe pytania i wskaże do jakich chorób mamy predyspozycje na podstawie kodu genetycznego.Genetyczne CV to program kompleksowych badań, przy pomocy których poznamy nasz indywidualny kod genetyczny i dowiemy się, na jakie choroby nasz organizm jest najbardziej podatny. Nasze geny mogą być modyfikowane, a nawet istnieje prawdopodobieństwo, że poprzez odpowiednie działania, pobudzane. Znając predyspozycje swojego organizmu do niektórych schorzeń, możemy odpowiednio się odżywiać się i prowadzić tryb życia minimalizujący albo nawet wykluczający występowanie niektórych chorób. Nieznajomość potrzeb i preferencji naszego organizmu, doprowadza do zaniedbań, które mogą skutkować nieodwracalnymi zmianami. Znajomość naszych „kodów” pozwala na wypracowanie złotego środka i poznanie potrzeb organizmu.- Historie korzystających z programu genetyczne CV często brzmią podobnie. Dużo pracują, poświęcają się karierze, dbają o swoją atrakcyjność oraz prowadzą bogate życie towarzyskie. Niestety, w tym całym pędzie zapominają o swoim zdrowiu. Mówią, że sen jest dla słabych, a kiedy dopada ich zmęczenie to sięgają po kawę, napoje energetyzujące i inne wspomagacze, byle móc funkcjonować. Chwila na sen, szybki prysznic i znów rzucają się w wir obowiązków. Ale pewnego dnia organizm odmawia posłuszeństwa. Nie są w stanie wstać z łóżka, mówić, pojawia się panika. Niezbędna jest interwencja lekarska, a dzieje się tak u coraz młodszych osób. Okazuje się, że bagatelizowali sygnały, które dawał im organizm. Wystarczyło tak niewiele - zrobić badania, by dowiedzieć się, co w nich siedzi. Ale woleli zacisnąć zęby i dalej skupiać się na karierze. Badania, które proponujemy w programie genetyczne CV pozwalają nam ocenić do jakich chorób organizm ma predyspozycje, by przy pomocy profilaktyki można byłowyeliminować narastające zagrożenie - tłumaczy Marzena Mielczarek, autorka programu genetyczne CV.Kolejnym krokiem który należy podjąć jest seria badań określających naszą kondycję „tu i teraz”- w jakim stanie nasz organizm znajduje się obecnie i czego mu brakuje. Po uzyskaniu tych informacji pozostaje określenie w jakim otoczeniu spędzamy najwięcej swojego czasu, środowiska, jak szybko wyczerpujemy swoje zapasy energii i na co. Często, powodem ciągłego zmęczenia lub wadliwego funkcjonowania naszego organizmu jest miejsce zamieszkania, które nie wpływa na nas korzystnie, źle dobrana aktywność fizyczna oraz niewłaściwa dieta. Musimy zauważyć, że często nawet małe zmiany w stylu życia mogą doprowadzić do ogromnych w naszym organizmie. Produkty, z pozoru zdrowe, z oznaczeniami light czy fit niekoniecznie mają pozytywny wpływ na nasz organizm, ciało i ogólne samopoczucie. Bardzo często sami nie mamy świadomości w jaki sposób poprawić sprawność swojego organizmu, ponieważ nie znamy swojego kodu genetycznego. Nawet mając bardzo dobre chęci i zamiary, możemy zaszkodzić sobie niewiedzą na temat aktualnych potrzeb naszego organizmu. Wybierając aktywność fizyczną, warto też sprawdzić czy jest ona zgodna z naszym kodem DNA. To, że niektórzy lepiej czują się w biegach długodystansowych, a inni w sprincie, nie jest dziełem przypadku. To wszystko mamy zapisane w genach.