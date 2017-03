Co robiliśmy w mediach społecznościowych 10 lat temu?

Rok 2005. Właśnie stawiamy swoje pierwsze, odważne kroki w internecie. Jeśli zapomnieliście o tym, co w tym czasie wszyscy wyprawialiśmy w wirtualnej rzeczywistości, mamy dla was złą wiadomość — my pamiętamy.





Czytaj więcej: Mieliśmy bardzo wysokie mniemanie o swojej wyjątkowości

Przyczynił się do tego, początkowo, elitarny portal społecznościowy grono.net. Aby wejść do tego niesamowitego świata opisów, zdjęć i forów dyskusyjnych, najpierw musieliśmy otrzymać zaproszenie od jednego z naszych znajomych. Co to były za emocje, gdy już część kolegów i koleżanek doznawała pierwszych objawów internetowego ekshibicjonizmu, a my wciąż czekaliśmy.

Gdy już przyszedł ten moment i dostaliśmy zaproszenie (z pewnością na maila, którego teraz się wstydzimy, wiecie, @buziaczek.pl), zaczynała się zabawa....