Co słychać na rynku słuchawek?

Słuchawki są jednym z najczęściej używanych akcesoriów mobilnych, wykorzystuje je prawie połowa użytkowników smartfonów. Zwykle nie poprzestają na jednej parze, ponad połowa z nich deklaruje, że ma kilka par słuchawek, aby zawsze jedną z nich trzymać przy sobie. Najwięcej użytkowników korzysta ze słuchawek podczas ćwiczeń fizycznych (np. biegania) oraz w trakcie odpoczynku. Takie są ustalenia badania konsumenckiego Mobile Accessories Customer Survey przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych przez firmę ZAGG, wiodącego producenta akcesoriów do smartfonów i tabletów oraz sprzętu audio.

Jakich słuchawek używamy i ile one kosztują?

Kto kupuje słuchawki?

Słuchawki sportowe podbijają rynek

Według ustaleń ZAGG przeciętny użytkownik smartfonu w USA posiada co najmniej 2 i więcej pary słuchawek. Korzysta z nich zależnie od potrzeb, w sumie używa ich do 7 godzin tygodniowo. Najczęściej słuchawki używane są przez posiadaczy smartfonów i tabletów, rzadziej z laptopami i komputerami stacjonarnymi.Okazuje się, że typ czynności ma wpływ na rodzaj słuchawek wybieranych przez użytkowników. Fani sportowych aktywności takich jak bieganie czy fitness decydują się najczęściej na wodoodporne modele i zwracają uwagę na to, czy słuchawki dobrze trzymają się w uchu. Użytkownicy zmuszeni do wybrania jednej najważniejszej cechy produktu coraz częściej wskazują bezprzewodowość. Równie ważne jest dla nich dobre dopasowanie słuchawki do ucha. Dla części ankietowanych to powód, aby zakupić nową parę. W podjęciu decyzji o wyborze słuchawek najbardziej pomocne są internetowe recenzje.Spacerowanie, bieganie, jogging a także relaksowanie się to najczęściej wskazywane przez ankietowanych okoliczności korzystania ze słuchawek. Powodem wykorzystywania ich w domu jest zwykle chęć nie przeszkadzania innym. Ponadto słuchawki sprawdzają się podczas długich podróży.W ostatnich latach na rynku pojawiło się kilka nowych rodzajów słuchawek. Możemy podzielić je ze względu przede wszystkim na modele nauszne oraz douszne i dokanałowe. Oprócz tego są jeszcze modele, które różnią się sposobem mocowana na głowie użytkownika, najpopularniejsze są te z klipsem na ucho (ear-clip) oraz z paskiem na szyję. Niezależnie od rodzaju słuchawki zwykle dostępne są w 2 wariantach – kablowe lub zyskujące na popularności słuchawki Bluetooth.Z danych ZAGG wynika, że rynek słuchawek napędzają przede wszystkim modele typu earbuds, które wtyka się do uszu, ale nie wprowadza bezpośrednio do kanału słuchowego. Do posiadania takich słuchawek przyznało się 54% respondentów. Kolejnym typem pod względem popularności są modele in-ear, czyli słuchawki dokanałowe, które wskazało 42% ankietowanych. Dużo mniejszym zainteresowaniem cieszą się natomiast słuchawki zakładane za ucho, czyli modele around-ear, których używa 24% badanych.Okazuje się, że słuchawki największą popularnością cieszą się w grupach wiekowych 18-24, 25-34 oraz 35-44. Dla 51% ankietowanych największe znaczenie ma komfort użytkowania, a dla 49% typ używanych słuchawek. Z kolei 45% respondentów wskazało, że najbardziej istotna jest dla nich jakość dźwięku, jaki one zapewniają.Najszybciej rośnie sprzedaż słuchawek sportowych. Według ustaleń agencji NPD ten rynek odpowiada obecnie około 20% wszystkich sprzedawanych słuchawek. Użytkownicy w modelach sportowych najczęściej biegają, wykonują ćwiczenia w siłowni i na fitness, jeżdżą na rowerze. Często używają również sportowych słuchawek do celów niesportowych: tak robi 9 na 10 badanych. Klienci szukający słuchawek sportowych zazwyczaj zwracają uwagę na dobre dopasowanie i wodoodporność.Badanie ZAGG Mobile Accessories Customer Survey zostało zrealizowane przez agencję badawczą NPD Group w październiku 2016. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI w grupie 3 423 mieszkańców USA w wieku powyżej 18. roku życia. Tekst zawiera również dane z wcześniejszych edycji badania przeprowadzonych w 2015 i w 2013 roku.