Co wydarzy się w 2017 roku? Sprawdź najważniejsze sportowe imprezy i wydarzenia

Rok 2016 to już historia, jednak nie ma powodów do smutku, bo w 2017 czekają nas także sportowe emocje. Będziemy zagrzewać do walki kadrowiczów Adama Nawałki, przeżyjemy zapewne niejeden horror z udziałem piłkarzy ręcznych, ale, miejmy nadzieję, zakończony happy endem. O nudzie zapomną na pewno kibice sportów zimowych, gdy w lutym narciarze klasyczni powalczą w mistrzostwach świata.

PIŁKA NOŻNA

SIATKÓWKA

SPORTY ZIMOWE

PIŁKA RĘCZNA

LEKKOATLETYKA

TENIS

Już na początku roku Legia Warszawa zmierzy się z Ajaksem Amsterdam, a zwycięzca tego pojedynku awansuje do 1/8 finału Ligi Europejskiej. Mimo, że legioniści nie są raczej postrzegani jako faworyci, to stać ich na walkę, liczymy, że pokażą pazur! O ćwierćfinał dla swoich drużyn powalczą także reprezentanci Polski – Robert Lewandowski reprezentujący Bayern Monachium, Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik w barwach Napoli oraz Grzegorz Krychowiak, grający na co dzień we francuskim klubie Paris Saint-Germain. Najtrudniejsze zadanie czeka na Zielińskiego i Milika oraz Krychowiaka – zagrają kolejno przeciw Realowi Madryt i Barcelonie.Najbardziej jednak emocjonujące wydarzenia związane z piłką nożną czekają na kibiców futbolu w marcu, kiedy reprezentacja Polski pod kierownictwem Adama Nawałki powalczy w decydujących meczach eliminacyjnych do mistrzostw świata. Na początek biało-czerwoni zagrają mecz na wyjeździe – ich rywalem będzie Czarnogóra, a 10 czerwca podejmą w Warszawie Rumunów. To jednak nie koniec! Kluczowe spotkania rozegrają się jesienią 2017 roku – we wrześniu Polacy zmierzą się z Danią i Kazachstanem, a w październiku dwa ostatnie mecze eliminacyjne – z Czarnogórą i Armenią.O zwycięstwo powalczą także młodzieżowcy – w zespole juniorów znajdą się takie sławy, jak: Arkadiusz Milik, Karol Linetty i Piotr Zieliński. Biało-czerwoni już na samym początku będą mieli małą przewagę nad rywalami – turniej odbędzie się w Polsce, więc przy pełnych trybunach i oni będą chcieli zapewne sprawić trochę przyjemności. W fazie grupowej ich rywalami będą: Szwedzi, Słowacy i Anglicy. Początek turnieju 16 czerwca, natomiast finał zaplanowano na 30 czerwca w stolicy małopolski. Liczymy, że w Krakowie zagrają Polacy!Ostatnie siatkarskie mistrzostwa Europy w Polsce były rozgrywane w 2013 roku – teraz będzie powtórka z rozrywki. Zespoły Starego Kontynentu odwiedzą takie miasta, jak: Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Katowice i Kraków. Turniej będzie wielkim sprawdzianem dla biało-czerwonych, nie tylko zawodników, ale także nowego trenera – Włocha Ferdinando De Giorgiego, który zastąpił na stanowisku Stephana Antigę.Grupowymi rywalami Polaków będą Serbowie, Estończycy i Finowie. Początek rywalizacji zaplanowano na 24 sierpnia, natomiast najlepszą drużynę Starego Kontynentu poznamy na początku września w Krakowie.Kamil Stoch mimo, że jeszcze nie wygrał żadnego konkursu tegorocznej edycji Turnieju Czterech Skoczni, to jest liderem tej prestiżowej imprezy. Wprawdzie przewaga nad drugim Stefanem Kraftem jest minimalna,ale Polak zapewne zrobi wszystko, by po kolejnym konkursie utrzymać pozycję lidera. Zwycięzce poznamy 6 stycznia w Bischofshofen. Jednak wisienką na torcie będą mistrzostwa świata w fińskim Lahti – TCS w skokach narciarskich, jak i TdS w biegach, to tylko przetarcie przed główną imprezą sezonu.O medal powalczy nie tylko Kamil Stoch – apetyt na podium ma zapewne także świetnie dysponowany ostatnio Piotr Żyła oraz Maciej Kot. Nadzieje wiążemy także z Justyną Kowalczyk, która przez ostatnie lata nie dominuje, ale w przypadku tej zawodniczki wszystko jest możliwe. Aktualnie Justyna trenuje i startuje z dala od kamer, a weryfikacją tych miesięcy ma być mistrzowski bieg na 10 km stylem klasycznym, który odbędzie się 28 lutego.Jak poradzi sobie polska kadra bez takich gwiazd, jak: Sławomir Szmal, Bartosz Jurecki, Karol Bielecki i Krzysztof Lijewski? Na mistrzostwach świata we Francji Polska wystąpi w zmienionym składzie – nasz zespół przechodzi przebudowę i trudno chyba oczekiwać w tym momencie spektakularnego wyniku. Problemem reprezentacji jest także kontuzja Piotra Wyszomirskiego i Michała Jureckiego. Czempionat rozpocznie się już za kilka dni – inauguracyjny mecz będzie miał miejsce 11 stycznia.O zwycięstwo w Lidze Mistrzów powalczą obrońcy tytułu – szczypiorniści Vive Tauronu Kielce. Turniej finałowy odbędzie się w czerwcu.Natomiast w grudniu na niemieckim parkiecie przystąpią do rywalizacji piłkarki ręczne. Jednak zanim główny turniej, Polki będą musiały przejść przez eliminacje – ich rywalkami będą Rosjanki.Królowa sportu powraca! Pierwsza wielka impreza z udziałem naszych lekkoatletów już w marcu – Polacy powalczą na halowych mistrzostwach Europy w Belgradzie. Jednak większe emocje czekają na nas przy okazji sierpniowych mistrzostw świata w Londynie. Na lekkoatletycznym stadionie o kolejne medale powalczy Anita Włodarczyk oraz Piotr Małachowski i Paweł Fajdek. W roli obrońców tytułu wystąpią: Adam Kszczot, Paweł Wojciechowski i Wojciech Nowicki.Już 16 stycznia Agnieszka Radwańska weźmie udział w wielkoszlemowym Australian Open – rok temu Polka zaszła do półfinału. Kolejnym ważnym turniejem będzie Roland Garros – 28 maja. Jak co roku, Radwańska zagra na kortach Wimbledonu, a następnie w US Open. Zwieńczeniem sezonu będzie październikowy WTA Finals w Singapurze.To tylko niektóre imprezy, którymi będziemy emocjonować się w 2017 roku. Liczymy, że biało-czerwoni przysłużą się do odgrywania Mazurka Dąbrowskiego. Życzmy im przede wszystkim dużo zdrowia, samozaparcia, oraz szczęścia, bo i ono w sporcie jest bardzo potrzebne.