Czy to koniec epoki blogowania?

Czy blogowanie ma jeszcze sens? Może zamiast tego wystarczy post na Facebook’u albo krótki vlog? Co raz tworzą się nowe formy wypowiedzi w internecie, które znają się powoli wypierać blogi. Czy tak się stanie?

Początki

Rodzaje blogów

Blogowanie i biznes

Jak to się robi?

Czy blogowanie umiera?

Trudno w to uwierzyć, ale słowo blog zawitało do Polski około dwudziestu (!) lat temu. Uważa się, że pierwsze szlaki w tej dziedzinie przetarł Piotr Waglowski – prawnik, publicysta i webmaster, autor jednego z pierwszych rodzimych serwisów blogowych: vagla.pl. Z kolei pierwszy darmowy polski serwis blogowy – nlog.org - pojawił się w 2000 r. Niedługo po nim powstały m.in. blog.pl oraz blox.pl.Można więc powiedzieć, że początek XXI w. to również początek dynamicznego powstawania polskiej blogosfery, która na przestrzeni ostatnich lat dość mocno ewoluowała. Miały na to wpływ coraz większe możliwości komputerów oraz rozwój nowych technologii. Jeśli chodzi o formę blogów, początkowo prym wiodły wpisy oparte wyłącznie na tekście – przypominały one w większości osobiste dzienniki i pamiętniki. Kolejny krok milowy wytyczył w 2004 r. Photoblog.pl, który uruchomił lawinę fotoblogów ze zdjęciami w roli głównej. Era fotoblogów trwała i trwa dalej, chociaż zaczyna ustępować miejsca vlogom, które szturmem zdobyły serca internautów na całym świecie.To spektrum jest obecnie bardzo szerokie. Blogi modowe, publicystyczne, naukowe, literackie, fotoblogi, osobiste i specjalistyczne, mikroblogi – można przebierać w formie i tematyce. Ostatnio ogromną popularność zdobywają blogi oparte na tematyce lifestyle, a więc poświęcone wielu dziedzinom życia. Są one często formą pamiętnika autora lub autorów. Traktują o obecnych trendach, hobby, zachowaniach – elementach codzienności. Jednym z przykładów takiego bloga jest opiniotworczy.pl Wkrótce po tym, jak blogi zdobyły popularność, zauważono, że można na nich zarabiać. I to całkiem niemało. Julia Kuczyńska, Jessica Mercedes, Michał Szafrański, Maciej Budzich, Kasia Tusk, Tomek Tomczyk – to tylko niektóre z osób, które co chwilę pojawiają się w rankingach najlepiej zarabiających i najbardziej wpływowych blogerów. Kwoty, które zasilają ich konta, mogą przyprawić o zawroty głowy. Co istotne, według badania agencji Whitepress, aż 5,5% blogerów deklaruje, iż ich zarobki osiągają poziom powyżej 10 000 zł miesięcznie.Co daje blogerom zysk? Tak naprawdę wszystko zaczyna się od budowania społeczności. Jeśli bloger potrafi skupić na sobie uwagę ludzi, a potem nawiązać stałą i bliską relację (np. z fanami na Facebooku lub Instagramie oraz ją utrzymać), społeczność ta w pewnym momencie zaczyna traktować go jako swego rodzaju autorytet w różnych kwestiach, w tym również w wyborze produktów. Szybko zauważyły to firmy, nawiązując z takimi osobami współpracę. Obecnie jedną z najskuteczniejszych metod takiej współpracy są artykuły sponsorowane , wspólne akcje marketingowe, bycie ambasadorem marki etc. Poza tym, blogerzy z mocną pozycją na rynku często zarabiają na sprzedaży własnych pomysłów, np. ebook’ów, szkoleń, gadżetów. Ci, którzy notują duże ilości odwiedzin na stronie, czy też mają gro obserwujących w mediach społecznościowych, nierzadko decydują się na wprowadzenie reklam.Nie ma wątpliwości, że blogowanie to jedna z najważniejszych form internetowej aktywności. Ich popularność spowodowała, że stały się one narzędziem marketingu, sprzedaży, a nawet i walki (np. politycznej). Część specjalistów wieszczy jednak rychły ich koniec w związku z natarciem vlogerów, którzy mają teraz swoje pięć minut, a także ogromną skalą komercjalizacji, która tę sferę dotknęła. Zarzucają blogowym twórcom „sprzedawanie” się, coraz większy brak autentyczności, utratę wiarygodności w związku z milionowymi kontraktami z daną marką.Czy mają rację? Zapewne niedługo się o tym przekonamy.