Dancing Fair Playce Poznań 2017

Zakończenie współpracy Ewy Wycichowskiej z Polskim Teatrem Tańca nie kończy jej autorskiego projektu Dancing Poznań. Zainteresowanie jest tak duże, że warsztaty taneczne będą nadal funkcjonować tylko w nieznacznie zmienionej formie.

Ewa Wycichowska

Anna Wachowska-Kucharska

Anna Rękoś

Marcin Kostaszuk

Ryszard Flisikowski

Jakub Rękoś

Abby Aouragh, Andrzej Adamczak, Yesid Samir Puello Chala, Grzegorz Pańtak, Justin Fuentes, Przemysław Grządziela, Iwona Kaczmarek

19-26 sierpnia 2017

Parku Rekreacyjno-Sportowym FairPlayce w Poznaniu przy ul. Bożydara 10.

Relacja przygotowana w oparciu o konferencję prasową organizatorów.

Współtwórcami tego projektu są:(koordynator projektu),(koordynator imprez towarzyszących),(zastępca dyr. Wydziału Kultury Miasta Poznania),(prezes Fair Plays) i(koordynator działań organizacyjnych Fair Playce i warsztatów). Na początku, w 1994 r., intencją Ewy Wycichowskiej było przede wszystkim przybliżenie tancerzom nowych technik i metod tańczenia. Sama doświadczenie zdobywała za granicą, ale chciała coś podobnego zrobić w Polsce. Polski Teatr Tańca był pierwszą instytucją, która zorganizowała takie warsztaty. Były one wówczas przeznaczone dla profesjonalistów, tancerzy. Dostrzeżono jednak duże zapotrzebowanie na zorganizowanie czegoś podobnego dla szerszego grona zainteresowanych. Dziś po 23 latach widać wyraźnie, że stało się to dla wielu prawdziwym sposobem na życie. A to, że projekt mógł się rozwijać, to zasługa wszystkich miłośników tańca, biorących udział w zajęciach. „W pewnym momencie dowiedziałam się, że moja następczyni w Polskim Teatrze Tańca nie zamierza organizować ani Dancing Poznań, ani otwartych zajęć ani też Atelier Polskiego Teatru Tańca, uważając, że to są moje autorskie projekty” – wyznaje Ewa Wycichowska. Potem zaczęły napływać do niej sygnały od wielu miłośników tańca o potrzebie utrzymania tych corocznych spotkań z tańcem.Ewa Wycichowska na konferencji prasowej poprzedzającej wydarzenie powiedziała: „Muszę się przyznać, że mimo iż mieszam blisko, do niedawna nie widziałam o istnieniu tego wspaniałego obiektu, jakim jest Fair Playces. Obiekt ma wiele przestrzeni, oprócz boisk i sal gimnastycznych, jest biblioteka, jest piękny plener, piękne przestrzenie, niezwykła architektura i dlatego stwierdziłam, że do dobry obiekt, aby tu jeszcze wprowadzić taniec. Bo to jest wielu ludziom potrzebne do życia”.Warto wymienić zalety tej lokalizacji: wszystko odbywać się będzie w jednym miejscu. Będzie do dyspozycji pięć sal, czyli 25 kursów każdego dnia oprócz dodatkowych imprez i zajęć. Planowany jest jeszcze pokaz na dziedzińcu Urzędu Miasta 26 sierpnia o godz. 16:00 czyli tak, jak to się odbywało dotychczas. Jak co roku uczyć będą znakomici pedagodzy, jak choćby:i wielu innych.Warsztaty odbywać się będą w dniachr. wWięcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie organizatora festiwalu www.dancingpoznan.pl