Debiuty 2017 - wiemy kto zagra w konkursie

Koncert Debiuty im. Moniki Brzozy to jeden z najważniejszych festiwali promujących młodą scenę muzyki chrześcijańskiej w Polsce. W tegorocznym konkursie wystąpią: Rock and Fire, Tomek Jasiński Music i Play and Pray







„Bon miłosierdzia” można otrzymać dokonując darowizny na konto fundacji „CHRZEŚCIJAŃSKIE GRANIE”,UL. DEWAJTIS 3, 01-815 WARSZAWA (46 1050 1012 1000 0090 3065 9909 (tytułem: darowizna na cele statutowe.debiuty) w kwocie minimum 30 zł. Wydrukowany dowód wpłaty należy przynieść przed koncertem Debiuty do biura festiwalowego. Po jego okazaniu osoba otrzyma BON MIŁOSIERDZIA i kupon do głosowania na Debiut 2017. Dla osób, które dokonają wpłaty powyżej 100 zł. istnieje możliwość przesłania Bonu pocztą. Więcej informacji o Koncercie można znaleźć na







MUODE KOTY (Debiut 2016 – GWIAZDA WIECZORU)



To świeża krew na chrześcijańskiej scenie. Nie mają na koncie wydanych płyt, nie stąpali po wielkich scenach, nie mają rzeszy fanów. Mają za to niezaprzeczalny talent! Są jak nieoszlifowane diamenty, jak perły wyciągnięte z bagna. Koty, które nie idą za stadem baranów, tylko kroczą pod prąd. To chłopaki, którzy przyznają się do Jezusa, co więcej chcą Go uwielbiać za pomocą rapu. Mimo młodego wieku, po wielu przejściach i niebezpiecznych zakrętach. Sex, drugs & Rock’n Roll! A teraz świadomi swojej słabości, oddają się w ręce Tego, który może wszystko!



Zostali wybrani Debiutem Roku 2016 i przygotowują się do wydania debiutanckiej płyty (jesień 2017), a dzięki koncertom już niedługo trzeba będzie zmienić opis grupy. Pojawiają się na coraz większych scenach (Festiwal Gospel w Gniewie, Bądź jak Jezus w Mysłowicach).







ROCK AND FIRE



Ten zespół jest dowodem na to, że warto wychodzić poza utarte ścieżki. Dlatego ciągle szukamy nowych kapel, które pokażą, że muzycznie mają tą „bożą iskrę”, a jednocześnie niosą z sobą dobry przekaz. Mówią o sobie: „Nie umiemy powiedzieć gdzie i kiedy powstaliśmy. Lubimy grać piosenki z polskim tekstem.” Zespół tworzą ZIEMNIAK, CARLO, GARŚCIAK, KAPSEL, DOMINO”.



Poruszają się w różnych nurtach muzycznych: rock, reggae, hc itp, niemniej słuchanie ich to sama przyjemność. Tworzą muzykę niepokorną i bardzo dynamiczną.



To właśnie Rock and Fire jest pierwszym zespołem, który zagra już 23 kwietnia w Warszawie podczas 7. edycji najbardziej rozpoznawalnego konkursu na polskiej scenie CCM – Koncertu Debiuty im. Moniki Brzozy. I jeśli zagra na żywo, tak jak w teldyskach to będzie naprawdę OGIEŃ!







TOMEK JASIŃSKI MUSIC



Tomek Jasiński został wybrany głosami fanów – zdobył największą liczbę sms-ów w plebiscycie Chrześcijańskiego Grania i radia RDN Małopolska. Tomek Jasiński to wokalista, gitarzysta, pianista, kompozytor,



Od wielu lat lider uwielbienia i nauczyciel Słowa Bożego. Autor i organizator projektu „Wieczór Chwały”, spotkań z muzyką chrześcijańską, zrzeszających muzyków ze środowisk katolickich i protestanckich. Pasjonat i poszukiwacz tego, co dobre… W czerwcu 2016 wydał swoją debiutancką płytę „CAŁA ZIEMIO”.







PLAY & PRAY



Play&Pray to jedna z ciekawszych formacji młodego pokolenia na rynku muzyki chrześcijańskiej. Ich muzyka to fuzja wielu gatunków nowoczesnej muzyki rozrywkowej oscylującej wokół praise&worship. Idealnym dopełnieniem warstwy instrumentalnej są dwa damskie głosy, które potrafią wprowadzić każdego w wyjątkowy nastrój.



Muzyka grana przez Play&Pray jest wynikiem realizacji życiowej pasji oraz odzwierciedleniem wiary w Boga Najwyższego! Grupa wykonuje w pełni autorski materiał z tekstami inspirowanymi Słowem Bożym. Oprócz propagowania wartości chrześcijańskich Play&Pray jako priorytet podczas koncertów stawia sobie dobrą zabawę, spontaniczną modlitwę z udziałem ludzi i angażowanie publiczności we wspólny śpiew.



