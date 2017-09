Starzenie się to proces, którego każdy z nas chciałby uniknąć. Niestety, jest to nieuniknione. Istnieją sposoby na to, by starzenie fizyczne stłumić za pomocą dobrego samopoczucia psychicznego.

Opieka osób starszych

Oczywiście pomóc nam mogą osoby, które zawodowo zajmują się opieką nad osobami starszymi. Znajdziemy je nie tylko w takich instytucjach jak Domy Pomocy Społecznej, ale także w prywatnych ogłoszeniach. Często informacje o doskonałej opiece ze strony pielęgniarki lub innej wykwalifikowanej osoby usłyszeć możemy od osób nam bliskich, które mają już podobne doświadczenia. Referencje przekazane "pocztą pantoflową" są często najbardziej rzetelne.



Czy starzenie się jest konieczne?

Niestety, tak. To dlaczego musimy się starzeć zależy nie od nas, ale od fizjologii człowieka. Z upływem lat wzrasta nie tylko nasza liczba w rubryce "wiek", ale także maleją nasze zdolności psychofizyczne. Na szczęście, starość w wielu przypadkach nie wiąże się z niepełnosprawnością ruchową i możemy samodzielnie wykonać najprostsze czynności. Dopiero jeżeli nie będziemy mogli tego robić, powinniśmy zwrócić się o pomoc.



