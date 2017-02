Don Pasquale Jerzego Stuhra operowo komiczny jak film Felliniego

Warto zobaczyć ten film w youtubowym kanale krakowskiej sceny

https://www.youtube.com/watch?v=SsgjB3ILaXQ

Opera Krakowska - Don Pasquale - G. Donizetti

Znaczne wrażenie wywiera otwierająca drugą część przedstawienia „rewia perwersyjnych kostiumów” zaprojektowanych przez Zofię De Inez, zwłaszcza w odniesieniu do statystów, paradujących czy to z odsłoniętym torsem, wyzierającym spoza poobcinanej koszuli, czy też obnażonymi nogami w czarnych pończochach. W przeważającej mierze współgra ze sobą koloryt strojów i dekoracji, przywołujących westybul ze schodami i galeriami w rezydencji, najwyraźniej mającej czasy świetności za sobą, na co wskazują brakujące balaski i odpadający tynk. Zagrały też światła, kiedy po spoliczkowaniu Don Pasquale przez jego nową żonę, mniemaną Sofronię, w oka mgnieniu ich ciepła barwa zmienia się w zimną.Zbyt natrętne wydaje się natomiast ogrywanie gagu ze stetoskopem, za pomocą którego doktor Malatesta bada stan serca poddawanego jego próbie tytułowego bohatera. To także trochę nachalne ogrywanie staroświeckiej bielizny, które być może nie byłoby tak rażące, gdyby nie rozgrywało się na tle stylowej dekoracji. O wiele lepiej koresponduje z nią pojawienie się ruszającego w konkury Don Pasquale w peruce, surducie i pończochach z czasów Ludwika XIV