Doradcy Komisji Europejskiej przeszkolą firmy transportowe

30 maja br. w Poznaniu odbędzie się szkolenie dla branży transportowej, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z metodami rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców oraz zasadami rozliczania płac minimalnych.

30 maja br. w Poznaniu odbędzie się szkolenie dla branży transportowej, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z metodami rozliczania i ewidencji czasu pracy kierowców oraz zasadami rozliczania płac minimalnych w innych krajach. Spotkanie organizowane jest przez firmę INELO - członka międzynarodowej Konfederacji Organizacji Kontroli w Transporcie Drogowym CORTE. Eksperci spółki już od 15 lat świadczą usługi szkoleniowe dla inspekcji transportowych, policji i innych służb kontrolnych z kilkunastu krajów UE, są także doradcami Komisji Europejskiej.

Teoria i praktyka w jednym

Zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., wynagrodzenie to wzrasta o 8,1% i wynosi obecnie 2000 zł brutto. Zmiana dotyczy również godzinowej płacy minimalnej, która została ustalona na poziomie 13 zł brutto. Jak wskazują eksperci, będący doradcami Komisji Europejskiej oraz międzynarodowych służb kontrolnych, w związku z obowiązującymi zmianami odnośnie płacy minimalnej w krajach UE, firmy transportowe stają w tym roku przed bardzo dużym wyzwaniem.Właściwa interpretacja przepisów o delegowaniu na terenie Europy oraz stopień skomplikowania przepisów lokalnych wymaga dodatkowych nakładów przedsiębiorstwa na zaplecze informatyczne oraz wykwalifikowaną kadrę, która we właściwy sposób, bezbłędnie i terminowo rozliczy wynagrodzenie za pracę kierowców w poszczególnych krajach UE. Nieprzestrzeganie przepisów prawnych i brak wymaganych dokumentów podczas kontroli za granicą, wiąże się z ponoszeniem bardzo wysokich kar finansowych przez przedsiębiorców z branży transportowej. – przestrzega Mateusz Włoch, Ekspert ds. rozwoju i szkoleń marki INELO – Prawidłowe rozliczanie płac minimalnych dla kierowców delegowanych za granicę, staje się coraz ważniejsze. Naszą odpowiedzią na wzmożoną aktywność służb kontrolnych są intensywne szkolenia dla branży transportowej, które obecnie prowadzimy w kilku regionach Polski. W ich trakcie staramy się objaśniać uczestnikom skomplikowane przepisy prawne dotyczące ich codziennej pracy – dodaje Mateusz Włoch.W najbliższym czasie, doświadczona kadra ekspertów firmy INELO przeprowadzi szkolenie dla zainteresowanych osób z Poznania i okolic. Spotkanie odbędzie się 30 maja w Hotelu Poznańskim przy ul. Krańcowej 4 w Luboniu, koło Poznania. Uczestnicy w trakcie warsztatów zdobędą gruntowną wiedzę dotyczącą m.in. zmian w prawie oraz sposobów rozliczania płacy minimalnej za granicą, diet i ryczałtów za noclegi. Podczas szkolenia omówione zostaną zapisy niezbędne w dokumentacji wewnątrzzakładowej, co pozwoli uniknąć przedsiębiorcom problemów podczas kontroli. Celem szkolenia jest znalezienie oraz przekazanie najbezpieczniejszego i najlepszego rozwiązania umożliwiającego firmie samodzielnie rozliczać czas pracy kierowców zgodnie z wymaganiami krajów UE.Liczymy, że pozyskana przez przewoźników wiedza na temat najważniejszych składników wynagrodzenia kierowcy da możliwość prawidłowego rozliczenia czasu pracy oraz optymalizacji kosztów związanych z wynagrodzeniem, a co za tym idzie uniknięcia roszczeń pracowniczych – dodaje Mateusz Włoch.Do udziału w szkoleniu eksperci INELO zapraszają osoby mające styczność z rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy kierowców zawodowych. Informacje szczegółowe o warunkach uczestnictwa dostępne są na stronie: http://szkoleniadlatransportu.pl/szkolenia/szkolenie/poznan-szkolenie-otwarte-z-rozliczania-i-ewidencji-czasu-pracy-kierowcow-place-minimalne-w-innych-krajach/