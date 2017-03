Drogi pracodawco, pieniądze to nie wszystko!

Pieniądze to nie wszystko i choć ktoś przekornie może stwierdzić: ale jak to nie? I podać ku temu tysiące argumentów, to powtórzę - pieniądze to nie wszystko - a już na pewno nie w miejscu pracy. Zastanawiasz się dlaczego?





Motywacja pracowników może odbywać się w dwojakiej formie – materialnej i niematerialnej. W skład obu form wchodzi szereg elementów składających się na całość wybranego rodzaju motywacji.



Jak to więc jest, że niektóre firmy decydują się na zainwestowanie w pracowników, inne zaś ograniczają ich możliwość rozwoju, niekoniecznie stawiają na zintegrowany zespół grający do jednej bramki. Oczywiście, nasuwa się odpowiedź, że wszystko zależy od przyjętej strategii i polityki firmy. Dlatego warto już na etapie jej projektowania pamiętać o uwzględnieniu budżetu na rozwój kompetencji trzonu przedsiębiorstwa – ludzi, a także przygotować



Odpowiednim przykładem są tutaj spółki Elsat i Sileman. W krótkiej charakterystyce spółek można wyodrębnić ich wspólną cechę, a mianowicie nastawienie na lokalny rynek i rodzinne podejście zarówno do pracowników, jak i otoczenia. Od kilku lat, przedsiębiorstwa te inwestują w rozwój i podnoszenie kwalifikacji osób, które zatrudniają. Dlaczego jest dla nich to tak ważne i priorytetowe zadanie?



- Organizację stanowią ludzie. Umiejętności i kompetencje naszych pracowników są dla nas priorytetowe, dlatego inwestujemy w ich rozwój. Lojalność i zaangażowanie naszego personelu potwierdza słuszność naszych decyzji względem inwestycji w



Połowa sukcesu organizacji to lojalni i zaangażowani pracownicy. Jeśli będą oni podzielać misję, wizję i cel firmy to istnieje duża szansa, że dzięki dużemu zaangażowaniu w interesy firmy, zwiększą swoją wydajność i efektywność pracy. Niezwykle ważną rolę odgrywa tutaj wspomniana już motywacja.



Elsat Sp. z o.o. i Sileman Sp. z o.o. prowadzą wspólną politykę socjalną i strategię zarządzania zasobami ludzkimi. W ciągu roku kalendarzowego, spółki organizują kilka wyjazdów integracyjnych z zapewnionym noclegiem. Wyjazdy te mają na celu integrację wszystkich pracowników, niezależnie od działu, w którym pracują oraz wzmocnienie pracy zespołowej całej firmy. Ponadto firmy te inwestują w szereg kompleksowych szkoleń zarówno z zakresu umiejętności miękkich, jak i twardych. Dodatkowo pracownicy mają dowolność w wyborze szkoleń.



- Nasz kierownik na początku roku prosi nas, abyśmy przesłały listę szkoleń, w których chcemy uczestniczyć, a następnie wybieramy z nich kilka najciekawszych i najbardziej przydatnych. Bardzo cenię sobie tę możliwość poszerzania kwalifikacji, niemal jestem pewna, że samej nie byłoby mnie stać na te wszystkie szkolenia, na których do tej pory byłam – wypowiedź Karoliny Siwek, pracownika Działu Marketingu i PR.



Systematyczne integrowanie pracowników oraz ich szkolenie, jak można zaobserwować na przykładzie powyższych spółek (i nie tylko), przekłada się na pozytywną atmosferę w pracy oraz chęć działania i współpracy. Udział w szkoleniach i wyjazdach integracyjnych implikuje również zaspokojenie przez pracownika potrzeby samorealizacji.



Organizacja, która inwestuje w ludzi, przyciąga najlepsze jednostki, w perspektywie czasu generują one zysk dla przedsiębiorstwa, czując się przy tym spełnionym. Należy więc, zadbać o odpowiednie warunki pracy dla personelu oraz o możliwość podnoszenia kompetencji.



W dzisiejszych czasach dużą rolę odgrywa motywacja pozamaterialna. To ona stanowi fundament lojalności i zaangażowania pracowników w interesy organizacji, o czym zawsze należy pamiętać...

