Drużyna Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team po zgrupowaniu

Na początku marca zawodnicy Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team, wyruszyli na zgrupowanie nad włoskie jezioro Garda. Po dwóch tygodniach intensywnych treningów kolarze wrócili do Polski, aby z nowymi siłami rozpocząć nadchodzący sezon.

Bogdan Czarnota – trener drużyny Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team

Ostanie dwa tygodnie zawodnicy Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team, brali udział w zgrupowaniu przed zbliżającymi się pierwszymi startami. Moi podopieczni pracowali nad wytrzymałością oraz wytrzymałością siłową - był to kolejny etap do zbliżającego się sezonu. Każdy indywidualnie pracował również nad swoimi słabymi stronami z fizjoterapeutą. Tereny i pogoda były idealne do przeprowadzenia tego rodzaju treningu, dzięki czemu zrealizowaliśmy założone plany w 100%. W tym samym okresie Marceli Bogusławski oraz Jakub Zamroźniak brali udział w zgrupowaniu kadry narodowej, gdzie również realizowali te same założenia treningowe. Każdy z zawodników wykonywał sumiennie i rzetelnie swoje treningi, a atmosfera, która panowała w całym teamie, pozwalała na przyjemniejszą pracę. Po zakończonym zgrupowaniu widać oczekiwane efekty, wszyscy zawodnicy czują się dobrze. Pobyt we Włoszech zdecydowanie pomógł również zintegrować całą naszą drużynę.

Marek Konwa – zawodnik drużyny Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team

Zgrupowanie Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team nad Gardą przebiegło zgodnie z planem. Pogoda dopisała w 100%, dzięki temu mogliśmy zrealizować wszystkie założenia treningowe, tereny w tamtych rejonach sprzyjają jeździe na rowerze. A włoska kuchnia dodaje smaku temu wszystkiemu:) Za tydzień już pierwsze starty w zawodach MTB.



Katarzyna Solus – Miśkowicz – zawodniczka drużyny Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team

Dwa tygodnie pierwszego zgrupowania w tym sezonie zleciały zanim się obejrzałam. Codzienna jazda na rowerze w cieplejszym klimacie to jest właśnie to, czego mój organizm potrzebował po tak długiej i srogiej zimie, jaką mieliśmy na Podhalu. Wiele godzin spędzonych na siodełku, wspólnych treningów i razem spędzonego czasu pozytywnie nastraja mnie w oczekiwaniu na początek sezonu . Już 26 marca będziemy mogli sprawdzić naszą dyspozycję podczas wyścigu w Austrii w kategorii C1. Ciężka praca wykonana na obozie powinna zaprocentować i z taką nadzieją czekam na pierwszy start :).

Trener Bogdan Czarnota wraz ze swoimi podopiecznymi z drużyny, mają za sobą intensywne zgrupowanie w Riva del Garda. Dwóch zawodników z teamu, Marceli Bogusławski oraz Jakub Zamroźniak przebywali w tym samym miejscu z ramienia Kadry Polskiego Związku Kolarskiego. Kolarze pracowali nad formą w trakcie ciężkich treningów, a po powrocie do kraju przeszli testy wydolnościowe, które potwierdziły prawidłowy schemat przygotowań. W podróży po Włoszech towarzyszył im Volkswagenem Caravelle, który umożliwiał komfortowe przewożenie sprzętu rowerowego w pojemnej przestrzeni bagażowej.