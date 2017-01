Dzięki niej wiemy, jak wygląda Pluton. Zobacz kompilację zdjęć z podejścia sondy New Horizons do planety karłowatej

Sonda New Horizons była oczami ludzkości. To dzięki niej zobaczyliśmy, jak wygląda Pluton, poznaliśmy szczegóły jego powierzchni. NASA zamieściła animację prezentującą ostatnie sześć tygodni podróży New Horizons.





Sonda New Horizons dotarła do Plutona po 9,5-letniej podróży i przebyciu ponad 3 miliardów kilometrów. Przelot miał miejsce 14 lipca 2015 r. Obiekt znalazł się 12,5 tys. kilometrów nad Plutonem. Planeta została dokładnie sfotografowana. Kamerom udało się wychwycić szczegóły mniejsze niż boisko piłkarskie.



Sonda New Horizons została wystrzelona 19 stycznia 2006 roku. Po przelocie nad Plutonem została skierowana ku kolejnemu celowi. W styczniu 2019 r. dotrze do planetoidy 2014 MU69 znajdującej się około miliarda kilometrów od planety karłowatej.

















NASA opublikowała krótką animację pokazującą, ostatnie sześć tygodni zbliżania się sondy do planety karłowatej. Na kompilacji złożonej ze stu zdjęć widoczny jest też oczywiście również największy księżyc Plutona, Charon.Sonda New Horizons dotarła do Plutona po 9,5-letniej podróży i przebyciu ponad 3 miliardów kilometrów. Przelot miał miejsce 14 lipca 2015 r. Obiekt znalazł się 12,5 tys. kilometrów nad Plutonem. Planeta została dokładnie sfotografowana. Kamerom udało się wychwycić szczegóły mniejsze niż boisko piłkarskie.Sonda New Horizons została wystrzelona 19 stycznia 2006 roku. Po przelocie nad Plutonem została skierowana ku kolejnemu celowi. W styczniu 2019 r. dotrze do planetoidy 2014 MU69 znajdującej się około miliarda kilometrów od planety karłowatej.