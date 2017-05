Dzień Dziecka w Wola Parku

Wola Park w tym roku Dzień Dziecka świętuje przez trzy dni. Na najmłodszych moc atrakcji czeka 27 i 28 maja oraz 1 czerwca. W tym czasie dzieci będą uczestniczyć w warsztatach ogrodniczych i plastycznych.

Wola Park w tym roku Dzień Dziecka świętuje przez trzy dni. Na najmłodszych moc atrakcji czeka 27 i 28 maja oraz 1 czerwca . W tym czasie dzieci będą uczestniczyć w warsztatach ogrodniczych i plastycznych. Czas umili im także baloniarz, animatorzy, którzy będą malować buzie i robić zmywalne tatuaże oraz wiele innych atrakcji.W dniach 27 i 28 maja w godzinach 11:00-18:00 Plac przy Fontannie w Wola Parku zamieni się w ogród. Dzieci będą miały okazję uczestniczyć w warsztatach sadzenia roślin oraz stworzyć wyjątkową rabatę w kształcie serca, która ozdobi plac do końca wakacji. W trakcie zajęć prowadzący nauczą dzieci, jak w łatwy sposób zasadzić własny ogródek na balkonie. Przy okazji, opowiedzą o roślinach i właściwościach ziół. W strefie Majsterkowo pracownicy Castoramy przeprowadzą Warsztaty tworzenia wyjątkowych doniczek. Będzie też okazja do wykonania wyjątkowego zdjęcia pamiątkowego w strefie Green Box. W tych dniach zapraszamy także do Strefy Plastycznej. Animatorzy będą malować dzieciom buzie oraz robić zmywalne tatuaże. Z kolei Baloniarz wręczy każdemu kolorowe, balonowe bukiety.Podczas zabawy uczestnicy mają za zadanie zbierać za każdą aktywność pieczątki. Za zdobycie wszystkich, dzieciaki otrzymają upominki .1 czerwca w godzinach 15:00-19:00 dla najmłodszych również przygotowano kącik plastyczny. Animatorzy będą malować buzie, a Baloniarz przygotuje balonowe kwiaty. Kolejna atrakcja dla milusińskich to kwietne tatuaże. Spośród setek wzorów każdy wybierze dla siebie coś wyjątkowego.