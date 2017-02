Dzień otwarty w białostockiej podstawówce

W najbliższą sobotę (11 lutego) Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 zaprasza Na Dzień Otwarty. To najlepsza okazja, by poznać ofertę szkoły przed rozpoczynającą się wkrótce rekrutacją.

- Zapraszamy kandydatów do klas I-IV, a także wszystkich, którzy chcą nas poznać - mówi Monika Ostapczuk-Mularczuk, koordynatorka klas I-III. - Nasi uczniowie oprowadzą gości po szkole, pokażą galerię prac uczniów i swoje sale nowym kolegom, zaproponujemy im gry stolikowe, rozgrywki szachowe i zajęcia manualne.Będzie też okazja do prezentacji wspomnień szkoły i degustacja słodkiego co-nieco, stworzonego przez uczniów na zajęciach kulinarnych. Rodzice kandydatów będą mogli porozmawiać z rodzicami obecnych uczniów i z nauczycielami.Szkoła przy Sienkiewicza 77 istnieje od czterech lat i jest częścią Zespołu Szkół Społecznych "Fabryczna 10".- Jej twórcom zależało na kameralnej atmosferze w szkole, dlatego też klasy są tu mało liczne, co sprzyja powstawaniu szczególnych relacji uczeń - nauczyciel w zespole, w którym wszyscy znakomicie się poznają. Dewizą szkoły jest podążanie za potrzebami dzieci i młodzieży – mówi Monika Ostapczuk-Mularczyk.Uczniowie szkoły mają zwiększoną liczbę godzin matematyki i języka polskiego. Dodatkowo w planie lekcji są szachy i różnorodne, niestandardowe zajęcia pozalekcyjne: koło gier logicznych, koło kulinarne, trening umiejętności społecznych, spotkania kreatywnego myślenia, spotkania skupienia uwagi, klub młodego odkrywcy, koło matematycznego kangurka, zajęcia sportowe czy koła z języków obcych. W razie potrzeby uczniowie mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielami.- Często gościmy ciekawe osoby i różnych specjalistów z poszczególnych dziedzin naukowych, w tym także naukowców i studentów UwB – dodaje Monika Ostapczuk-Mularczyk. - Wszystkie szkolne zajęcia mają na celu kształtowanie wiedzy poprzez praktykę, dlatego organizujemy wiele zajęć w terenie i w instytucjach kulturalnych - w bibliotece, białostockich teatrach, operze, kinach, księgarniach, galeriach, muzeach, warsztatach itp. Położenie szkoły ułatwia ten rodzaj nauki - to właśnie szczególnie sobie cenimy.Placówka stawa też na integrację m.in. podczas wspólnych wyjazdów pozaszkolnych.- W zawrotnym tempie życia współczesnego, codziennego, pełnego stresu, w którym liczą się gażety i szybkość reagowania na informację, sukces osiągnie tylko osoba stabilna emocjonalnie, znająca swoje mocne i słabe strony– mówi Ewa Drozdowska, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych "Fabryczna 10". - A takim człowiek się staje, gdy wokół ma profesjonalistów, ludzi mądrych, spokojnych, życzliwych i mających czas, aby z nim - młodym, zadającym pytania, rozmawiać. To wszystko można znaleźć w pięknej kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 77, ale prawdą jest, że to rodzice są najważniejszymi osobami kształtującymi świat dziecka. Jeśli rodzice uznają za ważne podobne wartości jak my, to będziemy zachwyceni współpracą.Dzień otwarty dla kandydatów klas I-IV będzie trwał od godz. 10 do 14. Kandydatów do klas VII szkoła zaprasza 18 marca, w godz. 10 -14 do budynku przy Fabrycznej. 10.