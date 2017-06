Dzień Otwarty w Muzeum Historycznym. Wystawa LOPP

VI Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego w Muzeum Historycznym.

Muzeum Historyczne w Legionowie zaprosiło do udziału w projekcie Dzień w Muzeum Historycznym w Legionowie w VI edycji Dni Osób Niepełnosprawnych miasta Legionowo i powiatu Legionowskiego w dniu 9 czerwca 2017 r. do siedzibie głównej wielu zwiedzających. Pracownicy muzeum przygotowali dla gości dzień otwarty, w którym wzięły udział grupy z Warsztatów Terapii Zajęciowej – przy Ośrodku Pomocy Społecznej i przy Stowarzyszeniu Amicus WTZ im św.. Rity, Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku oraz Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie.Podczas tegorocznej edycji uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem wystawę czasową pt. "LOPP - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej", poświęconej wyjątkowej organizacji, która w niepodległej Polsce zrzeszyła społeczeństwo, przygotowując i szkoląc do obrony w przypadku kolejnego konfliktu zbrojnego. Liga Obrony Powietrznej Państwa została zorganizowana z inicjatywy członków władz Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej, jako niezależna od Aeroklubu powszechna organizacja mająca na celu rozwój lotnictwa w Polsce. Nazwę organizacji zaproponował pisarz Andrzej Strug. 22 maja 1923 przyjęto statut Ligi, a 4 sierpnia 1923 ukonstytuowały się jej pierwsze władze. Pierwszym prezesem Zarządu Głównego był Zygmunt Jastrzębski, a honorowym członkiem był Prezydent RP Ignacy Mościcki. Tę wiedzę przekazywał zwiedzającym i oprowadzał po wystawie główny inwentaryzator muzeum - Rafał Degiel.Dzięki takim spotkaniom Muzeum Historyczne w Legionowie pokazało, że jest dostępne dla wszystkich. Przeszkolona kadra pracowników muzeum jest przygotowana na kontakt z gościem niepełnosprawnym i ma doświadczenie zarówno w oprowadzaniu po wystawach grup niepełnosprawnych, jak i organizowaniu dla nich warsztatów. Co roku legionowskie muzeum przeprowadza zajęcia w ramach akcji lata i zimy w mieście , które mają charakter integracyjny i uczestniczą w nich bardzo chętnie również dzieci z różnymi niepełnosprawnościami Oprócz wiedzy na temat tej organizacji zwiedzający obejrzeli setki eksponatów związanych z jej działalnością. Maski przeciwgazowe, plakaty materiały propagandowe, ulotki, telefony, sprzęt paramilitarny. Zwiedzanie wystawy jak i warsztaty, które odbyły się po niej było przygotowane perfekcyjnie.W trakcie warsztatów plastycznych uczestnicy zajęć wykonali własne modele samolotów. Każdy uczestnik mógł sprawdzić, czy jego samolot naprawdę lata. Okazało się, że wszystkie modele poddane próbom zdały egzamin z latania.