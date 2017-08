Dziennikarz Obywatelski na darmowej szlifierce

Dziennikarz Obywatelski płaci za swoją niezależność publicznego słowa pokutą polityczną i finansową. Z perspektywy komercji – za to, że pisze – nie ma nic. Jeśli pisze profesjonalnie – jest powód by go szanować podwójnie. I tak musi pisać.

Dziennikarz Obywatelski płaci za swoją niezależność publicznego słowa pokutą polityczną i finansową. Z perspektywy komercji – za to, że pisze – nie ma nic. Jeśli pisze profesjonalnie – jest powód by go szanować podwójnie. I tak musi pisać.

Dziennikarstwo obywatelskie jest szansą na odrodzenie dziennikarstwa niezależnego politycznie i finansowo. Nie z nazwy lecz z dziennikarskich treści i postaw. Polityka i finanse nie są jednak jedynymi zagrożeniami dla profesjonalnej formuły dziennikarstwa obywatelskiego. Są nimi braki warsztatowe. Niewiele jest miejsc w sieci, gdzie można je szlifować. Za darmo i zarazem profesjonalnie. Takim miejscem jest Akademia Felietonu Kształtu Słów – społeczności liczącej bez mała 4.000 członków.Z punktu widzenia dziennikarza obywatelskiego KS nie jest konkurencją dla Wiadomosci24.pl . Może być natomiast istotnym uzupełnieniem i wsparciem kompetencji dziennikarzy zainteresowanych szlifowaniem własnego warsztatu dziennikarskiego, co służyć może dobrze idei obywatelskości w dziennikarstwie. W przeciwieństwie do innych miejsc w sieci – nie ma tutaj połajanek, plucia i partyjniactwa. Jest merytoryczna dyskusja o treści i warsztacie. Profesjonalne wskazówki i dobre wzorce. Najlepsi maja prawo bezpłatnego uczestnictwa w kursie online.Za kilka dni rusza kolejna edycja AF KS – tym razem w formule konkursu na felieton -„ Sposób myślenia – kluczem do mądrości?”. Podaję adres NAWIGATORA- https://www.facebook.com/przegladksztaltyslow/ mapy treści AF KS, która pozwoli lepiej poruszać się po tematach ważnych dla dziennikarzy.Felieton – dobry felieton – łatwo się czyta. Jak się go pisze – każdy wie, kto spróbował choć jeden raz. Zdecydowanie więcej o naturze felietonu wie ten, kto je pisał systematycznie, tydzień w tydzień, przez miesiące, lata. Kto był felietonistą. Do takiej roli – felietonisty, a nie tylko roli autorskiej - incydentu napisania tekstu, raz na jakiś czas - przygotowuje niniejszy warsztat. Warto z tego skorzystać - by pisać i częściej i lepiej dla Wiadomosci24.pl oraz własnej satysfakcji.KS jest miejscem kipiącym życiem. Ramy Facebooka nie są zapewne idealną konstrukcją dla takiego żywiołu, ale porządek tygodnia reguluje przynajmniej przepływ treści tematycznych:• w poniedziałek - dział satyry• wtorek - dział prozy szeroko pojętej z gatunkami dziennikarskimi• środa - dział Mistrzów Słowa• czwartek -dział warsztatów twórczych• piątek -dział krótkiej formy literackiej i poetyckiejFraza zamieszczona w podtytule KS „zajrzyj tu - napisz coś“, znamionuje otwartość tego miejsca na różne formy twórczości literackiej, a także stanowi zaproszenie dla potencjalnych twórców do dzielenia się twórczością bardzo zróżnicowaną poziomem zaawansowania warsztatowego. Jest to miejsce nie tylko publikacji tekstów, ale także warsztatów umożliwiających doskonalenie swoich umiejętności zarówno literackich, jak i dziennikarskich.