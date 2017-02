Dzisiaj Światowy Dzień Kota

17 lutego przypada Światowy Dzień Kota. Święto to ma za zadanie podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka.

Światowy Dzień Kota

Dawno, dawno temu

miu.

Nie wiadomo dlaczego to 17 lutego został ustanowiony świętem kota. Prawdopodobnie data ta przyjęła się we Włoszech, gdzie koty wzięły we władanie wąskie uliczki i ruiny Koloseum. Cieszyły się one poważaniem tamtejszych mieszkańców i być może właśnie oni wymyślili to święto.Pomysłodawcą obchodów tego święta w Polsce jest redaktor naczelny miesięcznika KOT i prezes Polskiej Federacji Felinologicznej "Felis Polonia" Wojciech Albert Kurkowski. W tym dniu organizowane są pokazy kotów rasowych i wręczane są statuetki "Kociarza Roku" (przyznawane w kilku kategoriach) wybranego przez czytelników. Są organizowane akcje pomocy bezdomnym kotom pod hasłem "Rasowce – dachowcom". Wówczas kluby felinologiczne z Felis Polonia zbierają dary pieniężne na pomoc dla lokalnych schronisk i organizacji zajmującymi się skrzywdzonymi przez los kotami. Kot został udomowiony ok. 4000 p.n.e. w Nubii a już ok. 2000 p.n.e. był hodowany w Egipcie. Egipcjanie twierdzili, że kot ma zdolności magiczne. Dużą uwagę zwracano na kocie oczy, których kształt zmienia się pod wpływem światła zaś nocą błyszczą szczególnym blaskiem. Kota, zarówno dzikiego, jak i udomowionego, w faraońskim Egipcie określało jedno słowo -Egipcjanie przeważnie odnosili się do kotów z wielkim szacunkiem. Karmili je najlepszym jedzeniem, a kiedy kot skończył życie zbierali się i opłakiwali go. Po zabalsamowaniu chowali w drewnianych lub brązowych sarkofagach w kształcie kota lub wkładali do naczyń ceramicznych. Nie mogło zabraknąć tam również miski z mlekiem i zabalsamowanych myszy (wg wierzeń nie mając tego wszystkiego kot głodowałby w życiu pozagrobowym).Starodawne zapiski wspominają o surowym karaniu osób (z karą śmierci łącznie), które zabiły kota. Taka sama kara spotkała osoby, które tego przestępstwa dokonały przypadkiem jak i umyślnie.Koty były żywymi przedstawicielami bogini Bastet , która była przedstawiana jako kotka lub kobieta z głową kotki. Była ona boginią płodności, macierzyństwa, miłości, dzieci, tańca, muzyki czyli wszystkiego co kojarzyło się z radością. Była boginią domu, bo żaden dom nie mógł się obejść bez kota. Inną kocią boginią była Mafdet czczona pod postacią ocelota . Koty podziwiano za męstwo, aktywność, siłę. Te trzy cechy charakteryzowały faraonów.