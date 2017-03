easyMarkets na FxCuffs Expo

FxCuffs, największy kongres inwestycyjny w Europie Środkowo-Wschodniej, odbędzie się już 24-25 marca w Krakowie. Jednym z wystawców będzie easyMarkets, broker usług tradingowych online, który opowie m.in o usłudze dealCancellation.

FxCuffs to największe w tej części Europy wydarzenie skierowane do branży rynku walutowego. 24 i 25 marca Centrum Kongresowe ICE Kraków zgromadzi przedstawicieli najważniejszych instytucji w branży, klientów instytucjonalnych i detalicznych oraz osoby zainteresowane tym tematem.



FxCuffs to wydarzenie, którego interesując się rynkiem walutowym po prostu nie można przegapić. Nie mogło na nim zabraknąć także zespołu easyMarkets, który przez całe dwa dni będzie w gotowości by opowiedzieć o możliwościach współpracy i ofercie czy wyjaśnić nurtujące kwestie z rynku. Chętnym przedstawimy czym jest narzędzie dealCancellation. Jako jedyni oferujemy naszym klientom taką funkcję, która daje prawo do anulowania transakcji w ustalonym czasie oraz odzyskania zainwestowanych środków – wyjaśnia Nina Kozińska, Business Development Manager easyMarkets. Tych, którym zależy na dłuższej rozmowie w dogodnym dla siebie terminie, zachęcamy do wcześniejszego zgłoszenia. Wystarczy przesłać wiadomość mailową na adres poland@easymarkets.com – dodaje.



Na stoisku easyMarkets będzie można porozmawiać o rynku forex, ale też handlu innymi produktami, które udostępnia broker, takimi jak: waluty, towary, metale, indeksy giełdowe, opcje waniliowe.



Zespół easyMarkets na wszystkich zainteresowanych będzie czekał na stanowisku nr. 24 na 1 piętrze, w godzinach od 8.00 do 19.00.



Rejestracji na wydarzenia można dokonać pod adresem: expo.fxcuffs.pl