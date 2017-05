E-commerce i personalizacja zoptymalizują proces sprzedaży

Według ostatnich danych opublikowanych przez Econsultancy, aż dla 94 proc. firm personalizacja ma kluczowe znaczenie przy odnoszeniu sukcesu.

Obecnie e-commerce jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów w Polsce, a z możliwości handlu elektronicznego i personalizacji korzystają zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze organizacje.

E-commerce a funkcjonalność regularnych sklepów

Wykorzystanie personalizacji w sprzedaży

Klucz do sukcesu?



Firmy, które chcą sprostać wzrastającym oczekiwaniom swoich obecnych i potencjalnych klientów, muszą zainwestować w przeniesienie tradycyjnych procesów biznesowych do przestrzeni wirtualnej. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które zoptymalizują obszary sprzedaży i wdrożą dystrybucję wielokanałową to nie innowacyjny dodatek, ale niemal obowiązek przedsiębiorstw XXI wieku. O e-commerce oraz personalizacji opowiada Tomasz Gibas, założyciel Coders Center, firmy IT z Wrocławia.Handel elektroniczny jest korzystnym rozwiązaniem dla osób ograniczonych pod względem czasowym lub terytorialnym. Z uwagi na fakt, że sprzedaż może odbywać się nawet po regularnych godzinach otwarcia placówki, kupując dany produkt w internecie, można zaoszczędzić czas i pieniądze. Dodatkową zaletą jest fakt, że zakupu może dokonać osoba mieszkająca w innym mieście lub nawet poza granicami kraju. Jeśli połączymy te czynniki z personalizacją, wówczas klient zostanie poprowadzony przez zakupy w intuicyjny, szybki oraz prosty sposób. W efekcie konsumenci będą zadowoleni, a firma uzyska nowych klientów i szansę na zwiększenie wyników sprzedaży.Co ważne, rosnąca rola sektora e-commerce może doprowadzić do zmiany funkcjonalności regularnych sklepów (np. w centrach handlowych), które w przyszłości będą pełniły rolę salonów wystawowych i punków odbioru, a nie miejsca faktycznego zakupu towarów.Dedykowane działania, które mają zachęcić konsumentów do transakcji obejmują nie tylko indywidualne zwroty w wiadomościach e-mail. Duży nacisk kładziony jest także na dynamiczne zmienne, dzięki którym firmy dostosowują do potrzeb klientów całe oferty, rekomendacje produktów czy przyciski call to action (CTA). Personalizacja jest wykorzystywana także w supermarketach (karty lojalnościowe lub programy kuponowe), sklepach internetowych typu Amazon (podpowiedzi zakupów), a także przez inne sklepy detaliczne (wysyłanie przypomnień o opuszczonych koszykach na podany adres e-mail). Techniki personalizacji stale się rozwijają – tak aby klient mógł zrealizować to czego chce lub potrzebuje, jeszcze zanim będzie o tym wiedział. Aby wdrożyć te metody w życie i utrzymać się w szybko zmieniającym się świecie cyfrowym, firma potrzebuje odpowiedniej platformy pomagającej podtrzymywać dobre relacje ze swoimi klientami.Wprowadzenie rozwiązań e-commerce w danym przedsiębiorstwie musi być przemyślaną decyzją. Trzeba pamiętać, że sam zakup licencji na korzystanie z konkretnych narzędzi to dopiero początek. Ważne jest przygotowanie całego zespołu do zmiany, a także opracowanie szczegółowego harmonogramu działań. Platforma, która ma angażować klientów, powinna w ten sam sposób oddziaływać na pracowników. Spełnienie tych warunków zapewni firmie płynne przejście w personalizację, a co więcej - pozytywny odbiór ze strony konsumentów.Spełnienie trzech warunków: zapewnienie właściwej treści, odpowiedniemu użytkownikowi, we właściwym czasie, ma kluczowe znaczenie w zwiększaniu współczynników konwersji. Personalizacja ma prowadzić do większej skuteczności, a więc mniejszej liczby porzuconych koszy, zwiększonego zaangażowania i lojalności wobec firmy. Pomoże także w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej nad firmami, które wysyłają ogólne informacje na temat sprzedaży i ofert, które nie są interesujące dla konsumentów.