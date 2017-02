E-korepetycje.net wprowadza patronat medialny

Największy polski serwis z ogłoszeniami korepetycji wprowadza możliwość ubiegania się o patronat medialny. To doskonała wiadomość dla wszystkich organizacji oraz osób działających w sferze edukacji i nauki.

„Wpadliśmy na pomysł, aby jeszcze bardziej wykorzystać potencjał informacyjny i promocyjny naszego serwisu. Co miesiąc nasz serwis notuje ponad 2,6 mln odsłon. Są to odwiedziny użytkowników, którzy w zdecydowanej większości interesują się edukacją. To nie tylko nauczyciele, ale również rodzice i młodzież, która samodzielnie szuka sobie zajęć. Ci wszyscy ludzie podejmują wiele ciekawych inicjatyw, zarówno ogólnopolskich, jak i tych mniejszych, lokalnych. My chcielibyśmy, aby o tych inicjatywach usłyszało jak najwięcej osób, aby pomóc w promocji tych działań. Chcemy wesprzeć te osoby, aby nadal działały na rzecz edukacji.” – mówi Marta Gryszko, właścicielka e-korepetycje.net.Właścicielka serwisu przyznaje również, że dodatkowym celem patronatu medialnego ma być wzajemne inspirowanie się nauczycieli, wymiana pomysłów, doświadczeń i gotowych rozwiązań. Jeśli ktoś pochwali się swoimi działaniami, może to zmotywować innych do działania w swoim regionie. Serwis e-korepetycje.net chce promować przedsięwzięcia zarówno ogólnopolskie jak i lokalne projekty, które będą wartościowe dla użytkowników serwisu.Nie jest też tajemnicą, że współpraca na zasadzie patronatu medialnego jest też dodatkowym działaniem PR-owym dla samego serwisu. W zamian za promocję danego przedsięwzięcia, serwis e-korepetycje.net oczekuje, że Organizator będzie informował swoich uczestników, że serwis jest patronem medialnym. Taki zabieg ma mieć pozytywny wpływ na wizerunek serwisu. Jak zapewniają Przedstawiciele e-korepetycje.net, zakres wzajemnych świadczeń będzie ustalany indywidualnie. Organizator danego przedsięwzięcia może liczyć na zapowiedź wydarzenia, obszerny wpis z fotorelacją po wydarzeniu, informacje w social mediach, reklamę bannerową, a nawet na udział przedstawiciela e-korepetycje.net, który wykona wideo-relację i zamieści ją na kanale YouTube.Przedstawicie serwisu e-korepetycje.net mają nadzieję, że na patronacie medialnym skorzystają przede wszystkim użytkownicy serwisu, którzy będą mogli poczytać o ciekawych edukacyjnych przedsięwzięciach. Aby otrzymać patronat medialny, należy wejść na stronę http://www.e-korepetycje.net/patronat-medialny