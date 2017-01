ENEMEF: Noc Kina Polskiego. Rozdamy podwójne zaproszenie na maraton

ENEMEF: Noc Kina Polskiego to propozycja nie tylko dla miłośników polskich filmów, ale dla każdego, kto lubi dobre kino. W repertuarze maratonu znalazły się najlepsze polskie filmy 2016 roku, które zdobyły uznanie krytyków filmowych i zachwyciły widzów.

Powidoki

Wołyń

Ostatnia rodzina

Jestem mordercą



Dołącz do wydarzenia na Więcej informacji o ENEMEFie Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Dla naszych autorów i czytelników mamy podwójne zaproszenie na maraton do Multikina Warszawa-Ursynów, Al. KEN 60. Na zgłoszenia w komentarzach czekamy do 12 stycznia (czwartek) do godziny 10. Prosimy o zgłoszenia w komentarzach do tego tekstu. Bilety przyznamy wyłącznie autorom i czytelnikom, którzy mają uzupełniony profil (imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer telefonu). Pierwszeństwo zgłoszenia nie gwarantuje otrzymania zaproszenia