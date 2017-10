EVANESCENCE powracają z nową płytą "SYNTHESIS"

Grupa EVANESCENCE powraca z nowym albumem "Synthesis" – czwartym w dyskografii i najbardziej ambitnym dziełem w karierze!

„To najważniejsza piosenka na płycie. Bardzo długo zajęło nam napisanie do niej tekstu, bo chcieliśmy nią dorównać osiągnięciom z całej naszej dotychczasowej kariery. Ciągle bałam się, że ten utwór nie będzie wystarczająco dobry. Kiedy wreszcie spłynęło na mnie natchnienie – czułam, że to jest to. Utwór opowiada o wszystkich, których utraciliśmy, mogliśmy utracić przez samobójstwa czy depresję. Śpiewam z perspektywy kogoś opuszczonego, czekającego w poczekalni. Śpiewam tu o tym, że trzeba walczyć, zostać. Nie wolno poddawać się strachowi – zresztą mówię sobie to sama codziennie. Nikt z nas nie jest perfekcyjny, ale dzięki temu jesteśmy sobą i nie powinniśmy się tego wstydzić. Życie warte jest całej tej walki.“

Amy Lee o „Synthesis“

„Nagrywanie tej płyty pochłonęło mnie chyba najbardziej. Muzyka na niej ma tyle warstw… Zawsze marzyłam, że David Cambell skomponuje do niej swoje aranżacje i pomysł ten ewoluował w nagranie całej płyty – i to nie tylko ze smyczkami, ale na całą orkiestrę, z którą wkrótce będziemy także koncertować. Poza znanymi i nowymi utworami na płycie jest tu też wiele klimatycznych fragmentów instrumentalnych, które czynią z Synthesis ścieżkę dźwiękową do filmu, którego nikt tak naprawdę nie nakręcił.“

(Źródło: http://www.sonymusic.pl/)

Autorzy hitówzaprezentują się na nim w nowym wcieleniu – z orkiestrą symfoniczną i w elektronicznych aranżacjach. Nad wszystkim tradycyjnie królować będzie głos i gra na fortepianie wokalistki i liderki zespołu – Amy Lee.(aktualny skład zespołu to poza Amy basista, perkusista, gitarzystai gitarzystka) nad nowym krążkiem pracowali z producentemi aranżerem/kompozytorem. Album zawierać będzie nowe wersje hitów zespołu ze wszystkich trzech płyt a także dwie nowe piosenki – w tym udostępniony właśnie utwór). Specjalnym gościem w drugim nowym utworze na płycie () będzie słynna skrzypaczka. Album ukaże sięw wersji cyfrowej oraz na CD, CD+DVD (z materiałem filmowym o pracy nad płytą a także całym materiałem w formacie 5.1. W marcu 2018 zespół wyruszy też w trase koncertową z orkiestrą po Europie.