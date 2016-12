Fajerwerki mogą być niebiezpieczne. W Sylwestrową noc pamiętajcie o zdrowym rozsądku (wideo)

Co roku w sylwestrową noc dochodzi do wielu wypadków przez niewłaściwe odpalanie fajerwerków. Efektem są poparzenia, zranienia, pożary, a nawet wypadki śmiertelne. Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta uczula, by przed odpaleniem sztucznych ogni przeczytać ich instrukcję obsługi.





Policja przestrzega, by nie kupować petard w przypadkowych punktach, a jedynie korzystać z ofert sprzedawców, którzy mogą doradzić nam odpowiedni wybór. - Jeżeli petarda nie wybuchła, nie możemy do niej podchodzić. Gdy ludzie nachylają się nad takim niewypałem, często dochodzi do urazów dłoni i twarzy - ostrzegał Przemysław Kaczmarek z pogotowia ratunkowego w Szczecinie.



TVN24/x-news - Klienci pytają, czy mamy bezpieczną pirotechnikę. Odpowiadam, że niestety każda pirotechnika jest niebezpieczna. Trzeba po prostu bardzo uważać - przypomniał sprzedawca fajerwerków.Policja przestrzega, by nie kupować petard w przypadkowych punktach, a jedynie korzystać z ofert sprzedawców, którzy mogą doradzić nam odpowiedni wybór. - Jeżeli petarda nie wybuchła, nie możemy do niej podchodzić. Gdy ludzie nachylają się nad takim niewypałem, często dochodzi do urazów dłoni i twarzy - ostrzegał Przemysław Kaczmarek z pogotowia ratunkowego w Szczecinie.TVN24/x-news