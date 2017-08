Festyn Rodzinny - Centrum Północ 2017

Zapraszamy do Zabrza, do Parku Hutniczego na Festyn Rodzinny już 9 września 2017 roku od 12:00 do 22:00. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych.



Na scenie wystąpią zespoły: rockowe, bluesowe, flamenco, szanty i Podczas festynu będzie można kupić na jarmarku: dzieła sztuki, płyty, osypki, miody, zabawki itp. Dla dzieci przygotowano min: gokarty, dmuchańce, kule wodne, malowanie twarzy. Będą stoiska gastronomiczne z posiłkami na gorąco i lanym piwem.Na scenie wystąpią zespoły: rockowe, bluesowe, flamenco, szanty i disco polo . Zapraszamy do udziału w festynie całe rodziny, nie tylko z Zabrza.