Filmy, których nie obejrzycie do końca

Wszyscy wiemy, jak to z filmami bywa, czasami po prostu nie da się danej produkcji obejrzeć do napisów końcowych. Nie chodzi o to, że jest totalnym gniotem, tylko dlatego, że trwa… przykładowo, tydzień.





1. Modern Times Forever

reż: Bjornstjerne Reuter Christiansen, Jakob Fenger

czas: 240 h



Film został nakręcony przez duńską grupę artystyczną Superflex. Produkcja traktuje o fińskim budynku Stora Enso, znajdującym się w Helsinkach. Za pomocą wielu tricków film ...



